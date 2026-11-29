Співак Markus Riva (справжнє ім'я – Мікеліс Лякса) став одним із 16 фіналістів латвійського національного відбору Supernova 2027. Про це повідомляє «Главком».

Ветеран латвійського відбору

Артист змагатиметься за можливість представити свою країну на Євробаченні-2027, яке наступного року відбудеться в болгарському Бургасі. Для участі у відборі він підготував композицію Rēgs («Привид»), автором музики та слів якої виступив він сам.

Цьогорічна Supernova стане для латвійського виконавця ювілейною десятою участю в національному відборі. Він двічі зупинявся за крок до Євробачення: у 2015 році, коли він програв легендарній для Латвії виконавиці Aminata (вона є авторкою другого найкращого результату країни – шостого місця), а також у 2019 році, коли він виграв голосування глядачів, але програв через скромні оцінки журі. Ба більше, артист застав конкурс ще до того, як той отримав нинішню назву: у 2014 році він мав назву Dziesma.

Хто такий Markus Riva?

Markus Riva – співак, автор пісень, музичний продюсер, діджей і телеведучий. За понад 15 років кар'єри він став одним із найвідоміших виконавців Латвії. Його творчість поєднує сучасну попмузику з танцювальними ритмами та особистими історіями.

Особливу увагу української аудиторії артист може привернути завдяки співпраці з українською співачкою Мятою. Разом вони записали композицію «Не відпускай», яку Markus Riva виконав українською мовою.

Фінал Supernova 2027 відбудеться 6 лютого на Xiaomi Arena. Цьогоріч організатори відібрали 16 учасників, однак до них згодом приєднається ще один виконавець, який отримає wild card. Переможець національного відбору представить Латвію на Євробаченні-2027 у Болгарії.

Нагадаємо, що співак з українським корінням може представити Канаду на Євробаченні-2027.