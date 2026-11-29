Роберт Паттінсон і його наречена, співачка Сьюкі Вотергаус, планують переїхати разом із дворічною донькою до англійського регіону Котсволдс. Пара вже придивляється до нерухомості в місцевих селах, щоб облаштувати постійне сімейне житло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

За інформацією видання, пошук будинку на ранній стадії. Серед можливих причин переїзду називають і майбутню роботу Паттінсона над новим фільмом про Джеймса Бонда. Очікується, що частина виробництва стрічки відбуватиметься у Великій Британії, тому проживання в англійській глибинці могло б бути зручним для актора та його родини.

Котсволдс – мальовничий регіон на південному заході Англії, відомий пагорбами, старовинними селами та будинками з медового кольору каменю. Його часто обирають люди, які хочуть жити подалі від великих міст, але водночас залишатися неподалік від Лондона.

Котсуолдс став популярним місцем для зірок Фото: Бен Бірчалл / PA Wire

Будинки у Котсволдсі Фото: Dominic Arizona Bonuccelli

Регіон приваблює і знаменитостей. Серед відомих мешканців та власників нерухомості в Котсволдсі називають телеведучого Джеремі Кларксона, Девіда та Вікторію Бекхемів, Клаудію Вінклман і музиканта Джеймса Бланта. Також із цим регіоном пов'язують принца Гаррі та Меган Маркл, які раніше орендували там маєток.

Раніше Вотергаус розповідала, що після народження доньки сім'я часто змінювала місце проживання та не мала власного постійного помешкання. В інтерв'ю The Sunday Times у липні співачка зізналася, що вони з Паттінсоном жили в орендованих будинках і переїжджали кожні кілька місяців.

«Ми жили в орендованих помешканнях і переїжджали кожні кілька місяців, і в нас просто не було дому», – розповідала Вотергаус.

Співачка також говорила про бажання повернутися до місць, де вони з Паттінсоном виросли. Вона народилася в лондонському районі Чізік, а актор – у Барнсі на південному заході столиці. Вотергаус зізнавалася, що хотіла б у майбутньому жити неподалік від Темзи.

За словами співачки, нинішній період життя, коли робота змушує їх багато подорожувати, не триватиме вічно. Тому вона вже замислюється над тим, де родина могла б оселитися на тривалий час.

Останніми роками через роботу актор і його наречена проводили час у різних країнах. Зокрема, пара орендувала житло в Беверлі-Гіллз у Каліфорнії. Паттінсон навіть жартував, що життя в цьому районі привчило його більше цінувати комфорт і речі, які раніше здавалися надмірною розкішшю.

У вересні актор розповідав журналу GQ, що Лондон залишається його робочою базою. За його словами, він планував залишатися в британській столиці до кінця року через роботу над продовженням «Бетмена».

Коли пара перебуває у Великій Британії, Паттінсона та Вотергаус іноді помічають під час прогулянок із донькою. Зокрема, їх бачили в лондонських районах Гемпстед і Ноттінг-Гілл.

Наразі невідомо, чи придбає пара нерухомість саме в Котсволдсі. Представники акторів не надали Daily Mail офіційного коментаря щодо повідомлень про пошук будинку.

Раніше «Главком» повідомляв, що Роберт Паттінсон офіційно став новим виконавцем ролі Джеймса Бонда. 16 листопада 2026 року студія Amazon MGM підтвердила призначення актора, який замінить Деніела Крейґа. Режисером 26-го фільму про агента 007 стане Дені Вільньов, відомий за стрічками «Дюна» та «Прибуття».