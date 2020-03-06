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    Шоу-биз

    Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты

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    Принц Джордж и принцесса Шарлотта - Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты
    Принц Джордж и принцесса Шарлотта

    Герцогиня Кембриджская часто вспоминает о детях во время поездки в Ирландию

    Кейт Миддлтон и принц Уильям покинули Британию в начале марта. Обычно они редко надолго разлучаются с детьми. Как известно, у них подрастают шестилетний Джордж, четырехлетняя Шарлотта и полуторагодовалый Луи.

    Миддлтон рассказала, что их дети не так давно тоже приобщились к музыке. По ее словам, принц Джордж учится играть на гитаре. Также он вместе с сестрой ходит в школу Thomas’s Battersea, где ученики, в том числе занимаются балетом и спортом.

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    Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты
    Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты
    Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты
    Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты
    Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты
    Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты
    Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты
    Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты
    Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты
    Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты
    Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты
    Кейт Миддлтон рассказала о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты

    Герцогиня спросила у музыкантов, в каком возрасте они стали учиться играть на инструментах.

    «Жаль, что мы не взяли с собой Джорджа и Шарлотту, им бы это понравилось. Джордж начинает учиться играть на гитаре», - отметила она.

    Позже супруги встретились с представителями Гэльской атлетической ассоциации. Им довелось сыграть в футбол с детьми. Перед гостями выступили канатоходцы и гимнасты. Миддлтон не могла не поведать, что представление понравилось бы ее дочке, так как девочка занимается гимнастикой.

    «Делает колесо, стойки на руках. Это так хорошо для развития базовых навыков равновесия и координации»,— поделилась супруга принца Уильяма. Возлюбленный герцогини с ней согласился, пишет издание Hello!

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    дети Кейт Миддлтон Принц Уильям
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