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Христина Соловій зустрілася із рок-зіркою 90-х Сестричкою Вікою у США (фото, відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Сестричка Віка та Христина Соловій
фото: Іnstagram.com/soloviyka

Вікторія Врадій мешкає у Лос-Анджелесі

Українська співачка Христина Соловій зустріла у США популярну артистку 1990-х років Вікторію Врадій, яка була відома як Сестричка Віка. Соловій поділилася спільними кадрами із зіркою та розповіла про їхню зустріч. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співачки у Іnstagram.

Христина Соловій відвідала Лос-Анджелес, де й зустріла Вікторію Врадій. Співачка розповіла, що між ними виявилося чимало спільного. «Отак львівська і дрогобицька мавки зустрілися якось на іншому кінці світу – аж у сонячному Лос-Анджелесі. В житті рідко трапляються люди, які, попри зовсім різний досвід, мають стільки спільного, як ми з Вікою. І саме це і є найціннішим у моєму дослідженні українських 90-х – знайомитися ближче з такими людьми, переймати це чуття світу, усвідомлювати, як всі дороги і рішення в житті привели мене сюди», – написала артистка.

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Під час зустрічі Христині Соловій вдалося не лише поспілкуватися з Вікторією Врадій. Вона зробила кавер на одну з її пісень. Сестричка Віка не веде сторінок у соціальних мережах, однак Христина Соловій все одно висловила їй свою подяку в дописі. «І хоч у Віки і немає сторінок у соцмережах, я хочу тут вам подякувати. За те, що зберегли наївність, за те, що довірили мені свою пісню-первістка і за нашу розмови. Під час якої я не могла не звертатися на «Ви».

Христина Соловій зустрілася із рок-зіркою 90-х Сестричкою Вікою у США (фото, відео) фото 1
фото: Іnstagram.com/soloviyka

Уродженка Львова, співачка Вікторія Врадій починала свій шлях з вокально-інструментального ансамблю «Арніка». Пізніше співала в джаз-роковому гурті «Лабіринт» під керівництвом Юрія Варума. У 1989 році Врадій здобула перше місце в рок-категорії фестивалю «Червона рута» в Чернівцях. Після цього вона розпочала сольну кар’єру під сценічним ім’ям Сестричка Віка.

Співпрацювала з гуртом «Брати Гадюкіни» та має спільну пісню з Михайлом Боярським. У її гурті виступали майбутні засновники «Скрябіна» Андрій Кузьменко та Сергій Гера. У 1992 році отримала титул «Міс Рок-Європа». Нині мешкає у США.

Нагадаємо, цьогоріч Вікторія Врадій відзначила 65-річчя. легендарна українська рок-співачка була стала справжнім символом музичного бунту 90-х. До проголошення незалежності України 1991 року вона стала популярною завдяки своєму унікальному, похмурому стилю, через який свого часу її стали називати «конотопською відьмою».

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Теги: співачка США музика шоубіз історія

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