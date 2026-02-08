Головна Країна Культура
Легендарна українська рок-співачка, яка емігрувала до США, відзначає ювілей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Легендарна українська рок-співачка, яка емігрувала до США, відзначає ювілей
Зірка 90-х отримує в США пенсію і живе в соціальному житлі разом із собакою
колаж: glavcom.ua

У 1989 році Сестричка Віка здобула перше місце у категорії рок-виконавців на першому фестивалі «Червона рута»

Легендарна українська рок-співачка, яка стала справжнім символом музичного бунту 90-х, Сестричка Віка, (справжнє ім'я – Вікторія Врадій) 8 лютого відзначає ювілей. Артистці виповнилося 65 років. «Главком» зібрав цікаві факти про культову фігуру української сцени.

Біографія співачки

Ще в шкільні роки Вікторія Врадій була учасницею ВІА «Арніка», а пізніше стала вокалісткою в джаз-роковому гурті під керівництвом Юрія Варума, «Лабіринт».

До проголошення незалежності України 1991 року вона стала популярною завдяки своєму унікальному, похмурому стилю, через який свого часу її стали називати «конотопською відьмою».

24 вересня 1989 року в Чернівцях завершилася «Червона Рута» – перший контр-культурний музичний фестиваль. Перше місце у жанрі рок-музики на ньому посіла Сестричка Віка.

Тоді ж вона стала активно розвивати свою сольну кар’єру. Однак в Україні Врадій пробула недовго.

Чим відома Сестричка Віка:

  • Тріумф на «Червоній руті»: У 1989 році вона здобула перше місце у категорії рок-виконавців на першому фестивалі «Червона рута» у Чернівцях.
  • Співпраця з легендами: Виступала разом із гуртом «Брати Гадюкіни», а її продюсером (і першим чоловіком) був Володимир Бебешко.
  • Хіти: Її пісні «То моє море», «Ганьба», «Мамо, я дурна» та «Україна Рок-н-Рол» стали культовими для того часу.
  • Титул: У 1992 році була визнана «Міс Рок-Європа».

Вікторія поїхала до Москви і залишалася там до закінчення інституту театру і сцени імені Гнесіних, в якому навчалася за спеціальністю «режисер естради».

Із чоловіком-композитором Володимиром Бебешком, з яким вона одружилася у в'язниці, де він відбував покарання за спекуляцію, Сестричка Віка згодом переїхала до США.

Пізніше вони розлучилися. Співачка залишилася в Лос-Анджелесі, де намагалася пробитися в місцеві заклади з групою музикантів.

Попри плани повернення на батьківщину і музичну сцену, артистка залишилася в Америці. Там зірка не тільки співала, а й працювала в госпіталі, керувала таксі та займалася менеджментом. До 2009 року знаменитість вийшла заміж ще двічі.

Як зараз живе співачка

Левко Дурко, старший брат Володимира Бебешка, в одному зі своїх інтерв’ю 2022 року розповідав, що зустрів Віку в Україні. Із його слів, зірка 90-х отримує в США пенсію в розмірі 800 доларів і живе в соціальному житлі разом із собакою.

В Україну вона нібито поверталася ненадовго.

Нагадаємо, 17-24 вересня 1989-го у Чернівцях відбувся перший фестиваль української пісні «Червона рута». Багато лауреатів першого фестивалю стали зірками й виступають до сьогодні. Однак, частина з них, залишила музичну карʼєру або ж відійшла у вічність.

Легендарна українська рок-співачка, яка емігрувала до США, відзначає ювілей
Легендарна українська рок-співачка, яка емігрувала до США, відзначає ювілей
Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву
Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву
Мстислав Чернов вдруге здобув премію Гільдії режисерів США
Мстислав Чернов вдруге здобув премію Гільдії режисерів США
Віддала сцені понад 57 років. Театр Франка повідомив про смерть заслуженої артистки
Віддала сцені понад 57 років. Театр Франка повідомив про смерть заслуженої артистки
Нацвідбір на Євробачення – пряма трансляція
Нацвідбір на Євробачення – пряма трансляція
В окупованому Маріуполі вціліла частина мозаїки «Боривітер»: яка вона нині
В окупованому Маріуполі вціліла частина мозаїки «Боривітер»: яка вона нині

