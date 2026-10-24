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Дитяче Євробачення 2026: онлайн-трансляція фіналу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Дитяче Євробачення 2026: онлайн-трансляція фіналу
Цьогоріч конкурс проходить на Мальті, у залі MFCC в селищі Та-Калі
фото: скриншот з відео

Україну на конкурсі представить Еріка Колесніченко з піснею «Not a Lullaby», а виступи учасників коментуватиме Тімур Мірошниченко

У суботу, 24 жовтня, стартував фінал міжнародного пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення 2026». Трансляція розпочалася о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє «Главком».

Цьогоріч конкурс проходить на Мальті, у залі MFCC в селищі Та-Калі. За перемогу змагатимуться представники 16 країн.

Хто представить Україну на Дитячому Євробаченні

Україну представить 12-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви. Вона виступить під 11-м номером із піснею «NOT A LULLABY». Авторкою слів і музики композиції стала музична продюсерка національного відбору Світлана Тарабарова.

Пісня поєднує елементи мюзиклу та кейпопу й розповідає про сміливість, віру в себе та здатність діяти заради власної мрії.

Як проголосувати за Україну

Глядачі зможуть підтримати українську конкурсантку онлайн на сайті JESC.TV. Голосування безкоштовне й відбувається у два етапи.

Перше вікно голосування відкривається о 00:59 24 жовтня та закривається о 21:59, перед початком шоу. Після виступів усіх учасників голосування поновиться приблизно на 15 хвилин. Можна буде віддати голос за трьох конкурсантів, зокрема й за представницю України.

Переможця «Дитячого Євробачення 2026» визначать за результатами глядацького голосування та оцінок національних журі. Кожна складова матиме 50% від загального результату.

Нагадаємо, що мальтійська співачка Гайя Каукі, яка стане однією з трьох ведучих Дитячого Євробачення 2026, відвідувала російське Сочі під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

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Теги: шоубіз конкурс пісня дитяче євробачення

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