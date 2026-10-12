Зеленський заслухав доповідь переговорників після зустрічей у США

Зеленський розповів про контакти з командою Трампа та наступні рішення

Українська делегація провела переговори у Вашингтоні та продовжує щоденні контакти з командою Трампа

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української переговорної групи за результатами зустрічей у Сполучених Штатах Америки та щоденних контактів із командою американського президента Дональда Трампа. За підсумками обговорення українська сторона визначила подальші дипломатичні кроки, спрямовані на наближення завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, Україна залишається готовою до конкретних рішень, які дозволять знизити інтенсивність бойових дій та створити умови для припинення війни.

Одним із ключових питань залишається енергетичне перемир'я, про яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп. Україна підтримала цю ініціативу та підтвердила готовність виконувати відповідні домовленості за умови аналогічних дій із боку Росії.

«Україна готова до реальних рішень та деескалаційних кроків, щоб наблизити завершення цієї війни. Україна підтримала енергетичне припинення вогню. Позиція абсолютно чітка: Україна готова гарантувати енергетичне припинення вогню, як і було оголошено Президентом Америки, і Росія має зробити відповідні кроки», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що станом на 12 жовтня українська сторона не фіксує виконання Росією умов енергетичного припинення вогню, озвучених Трампом.

«Станом на зараз не фіксується виконання Росією цих умов, які були озвучені Президентом Америки. Були, на жаль, удари по нашій енергетиці вчора, тривають удари по нашій енергетиці й сьогодні. Увесь день в Україні повітряні тривоги, застосування російських «шахедів», тривають удари авіабомб», – повідомив глава держави.

Зеленський зазначив, що продовження російських атак після оголошення американської ініціативи може свідчити про небажання Москви скористатися можливістю для зниження напруженості.

Президент підкреслив, що Україна продовжує комунікацію з представниками адміністрації Дональда Трампа на всіх рівнях. Водночас, за його словами, для реальної деескалації необхідна активна позиція Вашингтона та посилення тиску на Росію.

«Багато залежить саме від позиції Америки, щоб деескалація все ж таки спрацювала. Потрібен тиск на Росію. Продовжуємо говорити з американською стороною на всіх рівнях. Визначили подальші кроки і дипломатичні рамки» – підсумував Зеленський.

При цьому президент не уточнив, які саме рішення були ухвалені за підсумками доповіді переговорників та коли відбудеться наступний раунд зустрічей з американською стороною.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна утрималася від ударів по російських енергетичних об'єктах у ніч після заяви Дональда Трампа про енергетичне перемир'я. Водночас, за словами президента, Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру.