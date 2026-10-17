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Співавтор «пекельних санкцій» розніс Трампа через підігрування Путіну

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Співавтор «пекельних санкцій» розніс Трампа через підігрування Путіну
Річард Блюменталь є співавтором законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії
фото: AP

Сенатор Річард Блюменталь заявив, що американський президент став на бік Путіна, та закликав республіканців засудити його рішення

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із республіканцем Ліндсі Гремом виступив співавтором законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, різко розкритикував президента США Дональда Трампа після замороження обмежень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис сенатора в соцмережі X.

«Дональд Трамп знову підтверджує, що він на боці кровожерливого головоріза та тих, хто підтримує російську воєнну машину, і виступає проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників», – написав Блюменталь.

Сенатор також відкинув аргументи щодо необхідності послаблення санкцій в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів. На його переконання, рішення американського президента спрямоване виключно на те, щоб догодити Путіну.

«Ці винятки із санкцій не мають нічого спільного з нашою національною безпекою, а пов'язані лише з бажанням догодити Володимиру Путіну. Сподіваюся, мої колеги-республіканці приєднаються до мене в засудженні цього підлого, боягузливого вчинку», – наголосив політик.

Річард Блюменталь – американський політик, представник Демократичної партії, сенатор США від штату Коннектикут із 2011 року. Є членом юридичного комітету Сенату та одним із послідовних прихильників посилення санкційного тиску на Росію. Разом із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом він виступив співавтором законопроєкту про запровадження жорстких санкцій проти Москви, відомого як законопроєкт про «пекельні санкції». Документ передбачає, зокрема, масштабні економічні обмеження проти Росії та країн, які купують її енергоресурси.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.

Водночас спеціальний представник російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав рішення Трампа «історичним моментом». Він заявив, що нові санкції могли б практично повністю припинити економічну співпрацю між Росією та США.

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Теги: США санкції Дональд Трамп законопроєкт Сенат США

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