У США зареєстровано законопроєкт для блокування дизельної угоди Трампа з Путіним

9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання російського дизеля

У Конгресі США ініціювали законодавчий акт, покликаний підірвати дизельні домовленості між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, а також накласти сувору заборону на будь-які американські інвестиції в енергетичний сектор Росії. Про це пише «Главком».

Автором документа виступив представник Демократичної партії Грегорі Мікс. За його словами, ця угода жодним чином не зменшить витрати американських громадян, які вже несуть фінансовий тягар через військові дії США в Ірані, однак забезпечить Кремль мільйонними прибутками для продовження війни.

Парламентар підкреслив, що замість надання допомоги Україні та посилення санкційного тиску на Москву, поточна політика Білого дому орієнтована на зближення з російським диктатором. Ініціатива пропонує повністю заборонити Корпорації з фінансування міжнародного розвитку США інвестувати в російський паливно-енергетичний комплекс, скасувати всі діючі генеральні ліцензії Мінфіну США для РФ без права їх видачі в майбутньому, а також зобов'язати американську адміністрацію запровадити повноцінні санкції проти російського енергосектору.

Як відомо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на зустрічі в Майамі заявили українським чиновникам, що угода США та РФ щодо експорту російського дизеля має на меті відновити тристоронні переговори про припинення війни.

За даними агенства, американська сторона намагається таким чином «пом'якшити» позицію Володимира Путіна, який наразі не готовий до діалогу. У Вашингтоні розраховують, що кроки назустріч Москві та припинення українських ударів по НПЗ змусять Кремль піти на зустрічні поступки.