Головна Світ Політика
search button user button menu button

У США зареєстровано законопроєкт для блокування дизельної угоди Трампа з Путіним

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У США зареєстровано законопроєкт для блокування дизельної угоди Трампа з Путіним
Трамп дякував Путіну за дизельну угоду
фото: Getty Images

9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання російського дизеля 

У Конгресі США ініціювали законодавчий акт, покликаний підірвати дизельні домовленості між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, а також накласти сувору заборону на будь-які американські інвестиції в енергетичний сектор Росії. Про це пише «Главком».

Автором документа виступив представник Демократичної партії Грегорі Мікс. За його словами, ця угода жодним чином не зменшить витрати американських громадян, які вже несуть фінансовий тягар через військові дії США в Ірані, однак забезпечить Кремль мільйонними прибутками для продовження війни.

Парламентар підкреслив, що замість надання допомоги Україні та посилення санкційного тиску на Москву, поточна політика Білого дому орієнтована на зближення з російським диктатором. Ініціатива пропонує повністю заборонити Корпорації з фінансування міжнародного розвитку США інвестувати в російський паливно-енергетичний комплекс, скасувати всі діючі генеральні ліцензії Мінфіну США для РФ без права їх видачі в майбутньому, а також зобов'язати американську адміністрацію запровадити повноцінні санкції проти російського енергосектору.

Як відомо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на зустрічі в Майамі заявили українським чиновникам, що угода США та РФ щодо експорту російського дизеля має на меті відновити тристоронні переговори про припинення війни. 

За даними агенства, американська сторона намагається таким чином «пом'якшити» позицію Володимира Путіна, який наразі не готовий до діалогу. У Вашингтоні розраховують, що кроки назустріч Москві та припинення українських ударів по НПЗ змусять Кремль піти на зустрічні поступки.

Теги: Дональд Трамп законопроєкт США путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерствj енергетики США запевнилj, що можливе пом’якшення обмежень не допоможе Росії перевозити власну нафту
США розглядають послаблення санкцій проти тіньового флоту РФ
15 жовтня, 08:04
Rti Патель може відвідати Москву та Санкт-Петербург 14-15 жовтня
Пєсков зробив заяву про можливий візит директора ФБР до Москви
14 жовтня, 13:49
Путіну потрібна не Донеччина. Йому потрібна вся Україна
Мінотавр не наїсться: чому поступки Путіну не зупинять війну
12 жовтня, 11:07
За словами Зеленського, «всі у світі» розуміють, що ціни на нафту і нафтопродукти зросли через війну на Близькому Сході
Зеленський пояснив, чому Трамп тисне на Україну
11 жовтня, 17:58
США залишили антикорупційну групу Ради Європи
США вийшли з антикорупційного органу Ради Європи
30 вересня, 19:08
Лукаш Градецький дякує фінським фанатам за підтримку
Капітан збірної Фінляндії схвально відгукнувся про фанатів, які співали пісню про Путіна
30 вересня, 11:11
Сі Цзіньпін 23 вересня прибув з візитом до Вашингтона
Трамп зробив комплімент лідеру Китаю та його дружині
24 вересня, 17:33
Попереднього разу Сі Цзіньпін відвідував США з державним візитом у вересні 2015 року
Китай підтвердив перший за 11 років державний візит Сі Цзіньпіна до США
21 вересня, 14:06
Зеленський: Дякую Президенту Трампу за підписання цього надважливого закону
Зеленський подякував Трампу за підписання закону про «пекельні санкції» проти Росії
19 вересня, 01:17

Політика

Макрон пообіцяв розглянути запит України про $70 млрд на оборону
Макрон пообіцяв розглянути запит України про $70 млрд на оборону
У США зареєстровано законопроєкт для блокування дизельної угоди Трампа з Путіним
У США зареєстровано законопроєкт для блокування дизельної угоди Трампа з Путіним
NYT: Конфлікт між Трампом і Зеленським сягнув піку
NYT: Конфлікт між Трампом і Зеленським сягнув піку
Трамп заявив, що оприлюднить невідомі деталі російсько-української війни
Трамп заявив, що оприлюднить невідомі деталі російсько-української війни
Трамп заявив, що хотів би побачити Путіна на G20
Трамп заявив, що хотів би побачити Путіна на G20
NYT: Росія активізувала зусилля щодо впливу на виборців США
NYT: Росія активізувала зусилля щодо впливу на виборців США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
87K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Вчора, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Вчора, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Вчора, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
15 жовтня, 13:19

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua