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Хто складе конкуренцію Еріці Колесніченко? Визначилися всі учасники Дитячого Євробачення-2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Україна є одним з лідерів Дитячого Євробачення упродовж останніх років
фото: EBU

У цьогорічному конкурсі візьмуть участь 16 країн 

4 жовтня остаточно став відомий повний перелік учасників Дитячого Євробачення-2026, яке пройде у мальтійському Та'Калі 24 жовтня. Про це повідомляє «Главком»

У конкурсі візьмуть участь представники 16 років віком від 9 до 14 років. Вони виступлять в одному фінальному шоу, на відміну від дорослого Євробачення, де також є і півфінали. Цікаво, що чинним переможцем є Франція, однак проводити конкурс вона відмовилася, тому господарем є Мальта. Для цієї країни не є новиною проведення у себе Дитячого Євробачення, адже вона приймала конкурс у 2014 та 2016 після перемог своїх учасниць Гаї Каучі та Дестіні Чукуньєре. Вони цього року стануть ведучими разом Кеаном Кутаджаром. 

Серед учасників є і Україна. На конкурсі нашу країну представить Еріка Колесніченко з піснею Not a Lullaby, з якою вона перемогла на національному відборі, обійшовши Злату Солоненко за більшою кількістю балів від глядачів. Вона з'явиться на сцені під 11-м номером. 

З усіма піснями учасників можна ознайомитися нижче. 

1. Нідерланди: Maria – Stronger Together

2. Кіпр: Harry Georgiou – Who I Can Be

3. Португалія: Salvador Rio – Alma

4. Чорногорія: Mija Vujović – Muzika nas spaja

5. Сан-Марино: Violamarie – Ruota panoramica

6. Франція: Alec – Comment tu vas?

7. Польща: Wiktor Sas – Gravity

8. Вірменія: Naré – Boo!

9. Мальта: Beppe – Blue Bird

10. Італія: Matteo Trullu – Che cos'è l'amore?

11. Україна: Erika Kolesnichenko – Not a Lullaby

12. Північна Македонія: Ana Stojanoska – Idnata jas

13. Ірландія: Caleb Kirwan & Naomi Gribben – Níos láidre

14. Албанія: Eslin Kurti – Kërce me mua

15. Грузія: Davit Lomidze – Sun on the Rooftops

16. Іспанія: Lucas Paulano – Cuore bello (te quiero, te quiero)

Нагадаємо, що Фінал Нацвідбору відбувся в суботу, 26 вересня, у форматі телевізійного концерту.

Теги: Євробачення конкурс

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