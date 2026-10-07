Хто складе конкуренцію Еріці Колесніченко? Визначилися всі учасники Дитячого Євробачення-2026
У цьогорічному конкурсі візьмуть участь 16 країн
4 жовтня остаточно став відомий повний перелік учасників Дитячого Євробачення-2026, яке пройде у мальтійському Та'Калі 24 жовтня. Про це повідомляє «Главком».
У конкурсі візьмуть участь представники 16 років віком від 9 до 14 років. Вони виступлять в одному фінальному шоу, на відміну від дорослого Євробачення, де також є і півфінали. Цікаво, що чинним переможцем є Франція, однак проводити конкурс вона відмовилася, тому господарем є Мальта. Для цієї країни не є новиною проведення у себе Дитячого Євробачення, адже вона приймала конкурс у 2014 та 2016 після перемог своїх учасниць Гаї Каучі та Дестіні Чукуньєре. Вони цього року стануть ведучими разом Кеаном Кутаджаром.
Серед учасників є і Україна. На конкурсі нашу країну представить Еріка Колесніченко з піснею Not a Lullaby, з якою вона перемогла на національному відборі, обійшовши Злату Солоненко за більшою кількістю балів від глядачів. Вона з'явиться на сцені під 11-м номером.
З усіма піснями учасників можна ознайомитися нижче.
1. Нідерланди: Maria – Stronger Together
2. Кіпр: Harry Georgiou – Who I Can Be
3. Португалія: Salvador Rio – Alma
4. Чорногорія: Mija Vujović – Muzika nas spaja
5. Сан-Марино: Violamarie – Ruota panoramica
6. Франція: Alec – Comment tu vas?
7. Польща: Wiktor Sas – Gravity
8. Вірменія: Naré – Boo!
9. Мальта: Beppe – Blue Bird
10. Італія: Matteo Trullu – Che cos'è l'amore?
11. Україна: Erika Kolesnichenko – Not a Lullaby
12. Північна Македонія: Ana Stojanoska – Idnata jas
13. Ірландія: Caleb Kirwan & Naomi Gribben – Níos láidre
14. Албанія: Eslin Kurti – Kërce me mua
15. Грузія: Davit Lomidze – Sun on the Rooftops
16. Іспанія: Lucas Paulano – Cuore bello (te quiero, te quiero)
Нагадаємо, що Фінал Нацвідбору відбувся в суботу, 26 вересня, у форматі телевізійного концерту.
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