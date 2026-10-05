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Німецька модель Тетяна Генріх проміняла подіум на боксерський ринг

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Німецька модель Тетяна Генріх проміняла подіум на боксерський ринг
Тетяна Генріх у 2022 році стала «Міс Німеччина»
фото: Інстаграм Тетяни Генріх

Тетяна Генріх прагне повернутися до рингу, де вона показувала непогані результати у дитинстві

Переможниця конкурсу «Міс Німеччина» 2022 року Тетяна Генріх готується до дебюту в професійному боксі, який відбудеться 14 листопада в Магдебурзі. Про це повідомляє «Главком».

Давнє захоплення моделі

У юності Генріх займалася цим видом спорту та тричі поспіль ставала чемпіонкою землі Саксонія-Ангальт у найлегшій ваговій категорії серед аматорів – у 2007, 2008 та 2009 роках. За словами Генріх, до боксу її привели не спортивні амбіції, а шкільні проблеми. «У школі мене часто цькували, і я хотіла знайти спосіб захистити себе. Так усе й почалося», – розповіла вона.

Пізніше спортсменка навчалася у спортивній школі в Галле, де її помітив промоутер Ульф Штайнфорт. Однак подальший шлях Генріх склався зовсім інакше: вона стала моделлю, а у 2022 році виграла конкурс «Міс Німеччина».

А ось до професійного боксу Генріх повернулася після зустрічі зі Штайнфортом через багато років. Вона співпрацювала з його боксерськими шоу, зокрема спонсорувала дівчат, які виходять на ринг із табличками між раундами. «Одного дня він запитав мене, чи не хотіла б я повернутися на ринг. Зрештою я погодилася і тепер готуюся до професійного дебюту», – розповіла Генріх.

Зараз вона тренується п'ять повних днів на тиждень. Готуватися до першого професійного бою їй допомагає тренер Дірк Джемскі, який свого часу привів Роберта Штігліца до чемпіонського титулу.

Перспективи моделі в боксі

У промоутерській компанії SES Boxing вважають, що Генріх може стати новою зіркою німецького боксу та порівнюють її з легендарною Регіною Гальміх. Та провела професійну кар'єру з 1994 до 2017 року, виграла 54 із 56 боїв і паралельно працювала моделлю.

Сама Генріх не збирається повністю залишати модельну сферу. Вона має власне модельне агентство, яке представляє близько 80 моделей. «Я хочу бути прикладом для молодих жінок і показати їм, що можна бути успішною і в кар'єрі, і в спорті», – пояснила боксерка.

Нагадаємо, що в Україні теж була подібна історія. У 2020-му українська модель з 13-м розміром грудей билася в ММА на очах Макгрегора

Теги: бокс модель конкурс

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