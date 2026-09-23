Бійці «Азова» підірвали піснею шоу «Україна має талант»

Вінницький метал-гурт виконав пісню Пивоварова у жанрі металу

Військовослужбовці бригади «Азов» виступили на шоу «Україна має талант» зі своїм метал-гуртом Sick Solution. Бійці-музиканти не лише підкорили залу, але й змусили Артема Пивоварова залізти на суддівський стіл. Про це розповідає «Главком».

Метал-гурт Sick Solution зібрав музикантів із Вінниці. Усі учасники колективу є бійцями бригади «Азов». Військовим дали можливість залишити службу на деякий час та взяти участь у шоу. «Зараз ми всі знаходимося в одній бригаді. Це не просто бригада «Азов», це наша сім'я. Ці хлопці, це вже не друзі для мене, це побратими», – розповів один з учасників гурту Артем Трубецький.

фото: скриншот СТБ /YouTube

Для свого виступу гурт обрав незвичну пісню для свого жанру «Дежавю», автором якої є Артем Пивоваров. Цьогоріч артист долучився до команди суддів шоу «Україна має талант».

Гурт Sick Solution служить у лавах ЗСУ фото: скриншот СТБ /YouTube

«Наші пісні вони про якусь демонічну злобу, яка всередині тебе, про якусь ненависть до себе. Але в цілому ми позитивні, смішні хлопці. Ми з Андрієм вегетаріанці вже понад 13-14 років. Являємося представниками Straight edge (молодіжна хардкор-панк субкультура, «Главком»). Ми ніколи в житті не курили. Я навіть не знаю, які цигарки на смак. Ніякий алкоголь не вживали. Взагалі ми не живемо з поганими емоціями. Ну, окрім війни, хіба що. І тому ми граємо на дисонансах. Ми співаємо щось жорстоке, але ми добрі», – розповів Артем Трубецький.

фото: скриншот СТБ /YouTube

Однак музиканти вирішили представити власну версію цієї пісні в жанрі металу. Їхній виступ підірвав сцену та залу шоу, окремо вразивши Артема Пивоварова.

Sick Solution на Україна має талант

Співак не лише танцював та підтримував учасників, але й на останніх секундах виступу гурту виліз на суддівський стіл. Врешті судді схвально оцінили виступ вінницького гурту та сказали три «Так».

Нагадаємо, дочка заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової, 12-річна Надія Леснікова, заспівала на шоу «Україна має талант». На сцені вона виконала пісню Селін Діон «The Power of Love». Під час виступу із глядацького залу Надію підтримувала мама, яка згодом теж вийшла на сцену.