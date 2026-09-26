Переможець «Євробачення-2021» одружився в Італії

Артистка і музикант познайомилися у 2022 році на церемонії MTV Video Music Awards

Дав Камерон і Даміано Давід стали подружжям у Монтальчино

Вокаліст італійського гурту Måneskin Даміано Давід і американська акторка та співачка Дав Камерон уклали шлюб. Цивільна церемонія відбулася 24 вересня в тосканському Монтальчино, після чого пара разом із гостями продовжила святкування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Just Jared та італійське інформагентство ANSA.

Церемонія пройшла в історичній будівлі муніципалітету Монтальчино, де на молодят чекали шанувальники та журналісти. Напередодні весілля мер міста Сільвіо Франчеллі побажав парі спокою: «Я зроблю їм побажання, яке роблю всім парам, що одружуються в муніципалітеті Монтальчино, – побажаю їхньому союзу та сімейному життю якомога більше спокою». Після завершення церемонії подружжя вийшло до присутніх під оплески й поцілувалося перед публікою.

фото: Agostino Fabio/GC Images

До мерії наречені приїхали разом на вінтажному автомобілі білого кольору. Вокаліст був одягнений у білий двобортний костюм без краватки, а його обраниця обрала білий образ із сорочкою, краваткою та поясом; у руках вона тримала букет білих кал. За даними італійських медіа, святкування продовжилося в заміському комплексі в долині Валь-д'Орча, який раніше вже приймав відомих гостей.

фото: Agostino Fabio/GC Images

Історія стосунків

Артистка і музикант познайомилися у 2022 році на церемонії MTV Video Music Awards, де обидва були номіновані в категорії Best New Artist – нагороду тоді отримала американка. Романтичні стосунки пари почалися наступного року, після чого вони неодноразово з'являлися разом на публічних заходах, зокрема на Met Gala.

У жовтні 2025-го музикант зробив коханій пропозицію, хоча публічно про заручини пара оголосила лише в січні 2026 року. За словами нареченої, пропозиція відбулася вдома, коли вони збиралися у подорож, а над дизайном обручки митець працював особисто.

фото: Agostino Fabio/GC Images

Чим відомі молодята

Гурт Måneskin представляв Італію на «Євробаченні-2021» з піснею Zitti e Buoni і здобув перемогу в конкурсі, а раніше того ж року виграв італійський фестиваль Санремо. Згодом учасники колективу взяли творчу паузу, зосередившись на сольних проєктах: Давід випустив альбом Funny Little Fears, одним із помітних синглів якого став Born With a Broken Heart.

Дав Камерон відома насамперед завдяки ролям у проєктах Disney, зокрема у франшизі Descendants («Спадкоємці»), а пізніше розвинула й музичну кар'єру.

Нагадаємо, у травні «Главком» повідомляв, що Måneskin може возз'єднатися у 2027 році: за словами італійського шоумена Фіорелло, музиканти планують повернутися до спільних виступів після тривалої паузи.