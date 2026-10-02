Головна Київ Новини
search button user button menu button

Школяр із Києва розробив нейромережу та виборов приз у Європі

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Школяр із Києва розробив нейромережу та виборов приз у Європі
Українські учасники конкурсу молодих учених ЄС Михайло Білоус та Поліна Урсул
колаж: glavcom.ua

Вихованець Малої академії наук України Михайло Білоус отримав 3500 євро на розвиток наукового проєкту

Україна цьогоріч була представлена на Конкурсі молодих учених Європейського Союзу (EUCYS) двома проєктами у категоріях «Навколишнє середовище» та «Інженерія». Учень київської гімназії «Кларис Вербіс» Михайло Білоус посів третє місце на конкурсі. Другий проєкт представила учениця Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка Поліна Урсул. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Малу академію наук України.

Український школяр представив на міжнародному конкурсі нейромережу PhagoRix, яку розробив для пошуку антибактеріальних препаратів. Вона допомагає розробляти такі препарати швидко та без шкоди для довкілля.

За цей проєкт Михайло Білоус посів третє місце та отримав 3500 євро на його подальший розвиток.

Михайло Білоус під час конкурсу молодих учених ЄС
Михайло Білоус під час конкурсу молодих учених ЄС
фото: Мала академія наука

Михайло навчається у київській гімназії «Кларис Вербіс». Його науковою керівницею є вчителька біології та хімії Вікторія Головань.

Другий український проєкт представила дослідниця Поліна Урсул. Вона презентувала ідею портативного пристрою для розпізнавання жестів на основі інерційних датчиків.

Поліна Урсул під час конкурсу молодих учених ЄС
Поліна Урсул під час конкурсу молодих учених ЄС
фото: Мала академія наука

Обидва українські учасники конкурсу – школярі з Києва. Михайло Білоус навчається у гімназії «Кларис Вербіс», а його науковою керівницею є вчителька біології та хімії Вікторія Головань. Поліна Урсул – учениця Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка. Її науковий керівник – учитель фізики Олександр Мєшков.

Учасники конкурсу молодих учених ЄС
Учасники конкурсу молодих учених ЄС
Фото: Мала академія наука

До міжнародного конкурсу школярі потрапили після участі у всеукраїнському Конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

«Учасники команди – переможці Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Юні винахідники пройшли відбір, аби потрапити на міжнародний захід» – повідомляють в МАН.

У Малій академії наук також розповіли, як проходить конкурс та хто може стати його учасником.

«Конкурс молодих учених Європейського Союзу (EUCYS) проводять із 1994 року. У ньому беруть участь молоді науковці віком від 14 до 20 років, які представляють власні науково-дослідницькі проєкти» – повідомляють в МАН.

Раніше «Главком» розповідав про 16-річного ліцеїста з Київщини Вадима Добровольського, який розробив систему PhAInix для захисту українських дронів від засобів радіоелектронної боротьби. Пристрій має допомагати безпілотникам працювати в умовах впливу засобів РЕБ.

Також 16-річна сум’янка Анна Корнієнко створила програму на основі штучного інтелекту для 3D-моделювання протезних гільз. Розробка має спростити процес створення індивідуальних протезів.

А брати-підлітки з України здивували NASA своїм винаходом. Їхня розробка привернула увагу американського космічного агентства та стала частиною міжнародного наукового проєкту.

Читайте також:

Теги: конкурс школярі розробка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марко Сердинський є фіналістом Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026
Юний переможець шоу «Україна має талант» заспівав хіт Василя Зінкевича «Забудь печаль» (відео)
28 вересня, 09:57
В одній із країні ЄС підлітки бунтують проти призову в армію
В одній із країні ЄС підлітки бунтують проти призову в армію
26 вересня, 18:31
Українка поділилася досвідом життя в Італії
Емігрантка розповіла про відмінності системи шкільної освіти в Італії та Україні
24 вересня, 13:16
Міністр освіти і науки Андрій Бутенко на форумі
Як врятувати ринок праці? Міносвіти йде на радикальний крок і змінює навчання у школах
22 вересня, 21:22
За словами Коновалової, кар’єрним радникам знадобляться додаткові навички для роботи з дітьми з порушеннями розвитку
Профорієнтація з 10 років: Міносвіти змінить навчання для дітей з особливими потребами
22 вересня, 18:40
Минулого разу Україну на конкурсі представляла Leleka, яка стала дев'ятою у фіналі
Тепер офіційно: Україна візьме участь у Євробаченні-2027!
14 вересня, 16:25
Лише 3,6% українських школярів продемонстрували високий рівень знань хоча б з одного з трьох основних напрямів PISA-2025
Українські школярі склали міжнародний тест: що показали результати
9 вересня, 11:50
Дочка Саакашвілі приміряла нову шкільну форму
Саакашвілі показав, як виросла його донька-школярка
3 вересня, 14:04
Тетяна Піскарьова вийшла на сцену до доньки після її виступу
Дочка Тетяни Піскарьової виступила на шоу «Україна має талант»
3 вересня, 12:20

Новини

Захист каштанів від молі: петиція до Київради набрала необхідні голоси
Захист каштанів від молі: петиція до Київради набрала необхідні голоси
Похорон під гуркіт байків: Вишгород попрощався з 14-річним Іллею Гончаровим
Похорон під гуркіт байків: Вишгород попрощався з 14-річним Іллею Гончаровим
Відновлення руху через Дніпро: Рада оборони Києва ухвалила перші рішення
Відновлення руху через Дніпро: Рада оборони Києва ухвалила перші рішення
Школяр із Києва розробив нейромережу та виборов приз у Європі
Школяр із Києва розробив нейромережу та виборов приз у Європі
У Боярській громаді з 1 жовтня зросли тарифи на вивезення сміття
У Боярській громаді з 1 жовтня зросли тарифи на вивезення сміття
Рада оборони Києва терміново збереться через ситуацію з мостами після атак РФ
Рада оборони Києва терміново збереться через ситуацію з мостами після атак РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua