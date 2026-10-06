Чехія відмовилася від участі в Євробаченні-2027: названо причину

Чеське телебачення не транслюватиме Євробачення-2027

Чехія не виступатиме на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2027. Чеський мовник назвав причину. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Česká televize в Іnstagram.

Чеський мовник повідомив, що у 2027 році країна не виступатиме на Євробаченні через зміни у бюджеті. «У 2027 році ми не побачимо чеського прапора на сцені Євробачення. Але ми й надалі разом вболіватимемо за інших і сподіваємося, що ще зустрінемося на Євробаченні», – йдеться у повідомленні.

За словами представників чеського телебачення, участь на «Євробаченні» потребує чималих витрат. Тому Чехія прийняла рішення не брати участі в конкурсі. «Євробачення – масштабний проєкт, який потребує значних ресурсів для програмної, виробничої та організаційної реалізації. З огляду на поточні зміни в бюджеті Чеське телебачення вирішило не брати участі в конкурсі 2027 року», – зазначено в дописі.

Євробачення 2027 пройде у Бургасі (Болгарія) фото: Eurovision

Крім того, що країна не братиме участі у Євробаченні, транслювати конкурс чеське телебачення також не буде. Тож голоси чехів зараховуватимуть до категорії «Решта світу» (Rest of the World): «Чеське телебачення не планує купувати ліцензію на трансляцію конкурсу. Водночас чеські фанати зможуть дивитися офіційну онлайн-трансляцію на YouTube-каналі Євробачення та голосувати за своїх фаворитів».

Водночас чеський мовник зауважив, що це рішення стосується лише 2027 року. Чи повернеться країна до міжнародного конкурсу у 2028 році, нині не відомо. «Ми розглядаємо кожен випуск конкурсу окремо, тому наразі не хочемо наперед говорити про те, коли Чеське телебачення знову долучиться до Євробачення», – пояснили на телебаченні.

Нагадаємо, цьогоріч Чехію на Євробаченні у Відні представляв співак Daniel Žižka з піснею Crossroads («Перехрестя»). У фіналі Євробачення-2026 Чехія отримала 113 балів та посіла 16-те місце.

До слова, на 70-му пісенному конкурсі Євробачення-2026 у Відні переможцем стала Болгарія. Країну представила виконавиця Dara з піснею Bangaranga. Тож Євробачення-2027 пройде у Болгарії в місті Бургас.