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    Шоу-биз

    Внучка Софии Ротару закрутила роман с парнем из рейтинга Forbes

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    Внучка Софии Ротару закрутила роман с парнем из рейтинга Forbes

    Внучка певицы опубликовала в инстаграме романтичное видео с любимым

    Летом 19-летняя внучка Софии Ротару София Евдокименко рассталась с французом по имени Марко Дюменил. А уже сегодня модель рассекретила нового бойфренда: им оказался IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов. В 2018 году молодой человек попал в американский рейтинг Forbes «Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий».

    Внучка певицы опубликовала в инстаграме романтичное видео с любимым, сделанное в одном из парков США. Как давно пара вместе, неизвестно, но оба в данный момент проживают в Нью-Йорке. София работает моделью и увлекается музыкой.

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    Внучка Софии Ротару закрутила роман с парнем из рейтинга Forbes
    Внучка Софии Ротару закрутила роман с парнем из рейтинга Forbes
    Внучка Софии Ротару закрутила роман с парнем из рейтинга Forbes
    Внучка Софии Ротару закрутила роман с парнем из рейтинга Forbes
    Внучка Софии Ротару закрутила роман с парнем из рейтинга Forbes
    Внучка Софии Ротару закрутила роман с парнем из рейтинга Forbes

    «Музыка всегда была в моей жизни. Я не представляю свою жизнь без нее. Кайфую от всего процесса: зарождения мелодии, написания текста. Для меня это как дышать. Хочется продолжать. История искусства, медиа и коммуникации — это прекрасные знания, которые можно применять в разных сферах», — говорила модель.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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