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    Другий півфінал «Євробачення-2018»: онлайн-трансляція

    • Сьогодні, 22:18
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    У другому півфіналі конкурсу «Євробачення-2018» виступатиме представник від України Melovin

    У Лісабоні почався другий півфінал Євробачення-2018, в якому виступатиме представник від України Melovin.

    У другому півфіналі конкурсу «Євробачення-2018» на сцену вийдуть 18 учасників, у тому числі і представник України Melovin.

    Свої номери покажуть конкурсанти країн-учасниць у такому порядку: Норвегія, Румунія, Сербія, Сан-Марино, Данія, Росія, Молдова, Нідерланди, Австралія, Грузія, Польща, Мальта, Угорщина, Латвія, Швеція, Чорногорія, Словенія та Україна.

    Як відомо, за результатами другого півфіналу буде обрано 10 фіналістів. За правилами конкурсу з двох півфіналів до фіналу проходять по 10 учасників. У голосуванні у півфіналі беруть участь глядачі з країн, які беруть участь у відповідному півфіналі. Телеглядачі визначають 50% загального результату, інші 50% - професійне журі у країнах, що беруть участь або розподілені голосувати у відповідному півфіналі.

    Варто зауважити, що у другому півфіналі українці мають можливість голосувати за своїх фаворитів. Але за Melovin Україна не голосує. 

    Фінал міжнародного пісенного конкурсу відбудеться 12 травня.

    Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

    До слова, букмекери побачили, що Melovin має великі шанси на вихід до фіналу «Євробачення».

    Після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.

    Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео) 

    Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

    Швеція Росія Євробачення Польща Австралія Чорногорія Молдова музика конкурс Нідерланди Румунія Латвія Данія Угорщина Грузія Норвегія Сербія Україна Словенія Melovin
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