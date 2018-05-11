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    Андрей Данилко назвал собственного фаворита «Евровидения-2018»

    • Сьогодні, 17:02
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    Андрей Данилко
    Андрей Данилко

    По мнению члена жюри украинского Нацотбора на песенный конкурс у отечественного музыканта высокие шансы на победу

    Украинский певец и продюсер Андрей Данилко, который успешно выступил на «Евровидении-2007» в образе Верки Сердючки, поделился своими фаворитами песенного конкурса этого года.

    По мнению Данилко, украинец Melovin имеет огромные шансы войти в первую десятку «Евровидения-2018». Артист убежден в успехе 21-летнего одессита Константина Бочарова, несмотря на то, что букмекеры не прогнозируют ему столь высоких результатов.

    «Выход в финал Melovin'а абсолютно заслуженный. Не зря на отборочных этапах я рвал себя на немецкий флаг и был единственным, кто за него тогда заступался. Я считаю, что второй полуфинал был сильнее, чем первый. Самое сильное выступление для меня, спокойное и уверенное – у Александра Рыбака, а эмоциональное и яркое – у Melovin'а», – отметил Андрей Данилко.

    Среди достоинств украинского конкурсанта в этом году Данилко отмечает нетипичную внешность и эффектный номер, с которым он выходит на сцену.

    Кроме этого, артист отметил, что букмекеры часто предпочитают конкурсантов, которые впоследствии надоедают аудитории. После полуфиналов их мнение кардинально меняется, а в последний момент они могут дать правдивые результаты своего анализа. Например Андрей Данилко вспомнил ситуацию в 2017 году, когда Сальвадор Собрал не фигурировал в списках фаворитов Евровидения.

    Напомним, что 12 мая состоится финал песенного конкурса Евровидение-2017. По прогнозам букмекеров, победу может получить конкурсантка с Кипра.

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    Джерело: 24 канал

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    конкурс Евровидение 2018 Украинская музыка Андрей Данилко артист Melovin
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