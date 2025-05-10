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Концерт метал-гурту Metallica викликав «землетрус»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У США гучно пройшов концерт гурту Metallica
фото: facebook/hokiesports

Сейсмологічна обсерваторія Вірджинського політехнічного інституту (VTSO) зафіксувала підземні поштовхи, спричинені натовпом

Концерт Metallica на футбольному стадіоні коледжу на сході США, розташованому на території кампуса Політехнічного інституту Вірджинії та Державного університету в Блексбурзі був не просто виступом, а цілою сейсмічною подією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

Для студентів пісня «Enter Sandman» вже давно стала саундтреком до футбольних матчів, тому вона викликала синхронізований сплеск стрибків та оплесків.

Ця улюблена традиція досягла безпрецедентного рівня в середу ввечері в Блексбурзі, коли колективна енергія приблизно 60 тис. глядачів вилилася в незвичайні сейсмічні показники.

«Дякуємо, що стрибаєте з нами, Metallica! Повертайтеся будь-коли», – заявили у спортивному клубі Вірджинського політехнічного інституту, супроводжуючи відео колективних стрибків, оплесків та тряски головами величезної аудиторії.

Сейсмологічна обсерваторія Вірджинського політехнічного інституту (VTSO) зафіксувала підземні поштовхи, спричинені величезною енергією концерту.

Директор VTSO Мартін Чепмен підтвердив FOX Weather, що їхній сейсмограф, розташований приблизно за 1 милю від стадіону Lane, чітко зареєстрував коливання землі, спричинені аудиторією. Сейсмічна активність не становила небезпеки, вона була занадто незначною, щоб її зареєструвати за шкалою Ріхтера або отримати рейтинг, повідомив Центр прогнозування FOX, але у мережі це вже прозвали«землетрусом» від концерту.

Нагадаємо, фронтмен гурту Green Day Біллі Джо Армстронг під час концерту у Мельбурні висловився на підтримку України і запитав у слухачів, чи не бажали б вони, щоб Дональд Трамп та Ілон Маск «стулили пельки». Про це повідомляє «Главком». 

Вигуки Армстронга щодо Трампа і Маска публіка підтримала оплесками.

Теги: землетрус концерт

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