Головна Київ Новини
search button user button menu button

Куди сходити у Києві протягом 28 квітня – 4 травня: перелік культурних подій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Куди сходити у Києві протягом 28 квітня – 4 травня: перелік культурних подій
Виставка «Відвага нації» у музеї Ханенків
фото: Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій із 28 квітня до 4 травня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек.

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві із 28 квітня до 4 травня. 

Зміст

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • 1 травня – 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;
  • 1 травня – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
  • до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
  • до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;
  • протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • до 31 грудня – виставка «Свої/чужіІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 2–4 травня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 1–31 травня – виставка «Transtero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;
  • щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transtero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

Музей української діаспори:

  • 1–18 травня – фотопроєкт «Виставка сімох»;
  • 1 травня – 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • 1 травня – 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

  • 1–11 травня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня»;
  • 1–31 травня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • 1–31 травня – виставка «Українські обличчя зони»;
  • 3 травня – презентація й обговорення книги Олексія Роготченка «Шістдесят тоталітарних років: зображальне мистецтво України».

Музей окупації Києва:

  • до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

Музей Шолом-Алейхема:

  • 3–13 травня – відкриття виставки живопису Владислава Безрукова «Кольори життя: спадок Владислава Безрукова»;
  • 4 травня – вистава-читакль Літературного театру «Дар» за п’єсою Сергія Тихого «Це не я, Господи!» у постановці Сергія Черепанова;
  • протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • 1–31 травня – виставка Tempo Primo;
  • 4 травня – лекція Валерії Станової «Як відпочивали кияни: розваги і традиції кінця ХІХ століття».

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

  • 1–10 травня – виставка Альбіни Ткачук «Не сучасне мистецтво»;
  • 3–30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба і дружина й друг»;
  • 19–28 квітня – виставка Наталії Ходаковської.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

  • 2 травня – літературні зустрічі.

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

  • до 4 травня – персональна виставка живопису Юрія Сороколетова.

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Спільний проєкт НМДМУ та Громадської організації «Центр гастрономічних досліджень». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;
  • до 1 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;
  • до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;
  • до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ.

Музей гетьманства:

  • до 30 квітня – персональна виставка Данила Ноздрі «Весняні емоції»;
  • 1–20 травня – виставка прикрас Ольги Шинкаренко «Амоніузм та Амоністи»;
  • 2–22 травня – виставка ляльок, живопису, фотографії «Лялькове диво»;
  • 3 травня – пішохідна екскурсія Панченка В.О. «Стежками козацького Подолу»;
  • 4 травня – тематичне заняття «З козацькими гетьманами на НМТ»;
  • до 20 травня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • 1 травня – 2 червня – виставка робіт театральних художників «Триєнале сценографії ім. Данила Лідера 2025»; 
  • 2 травня – проєкт, присвячений вшануванню пам’яті кінематографістів, які загинули, захищаючи Україну «Кінострічка, обірвана війною». Вечір пам’яті Іллі Чернілевського;
  • постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
  • постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Будинок-музей М. Заньковецької: 

  • до 2 травня – виставка угорського фотохудожника Яноша Ейферта «Танець – моє кохання»;
  • до 9 травня – колективна художня виставка «Війна, герої та любов: з України до Махабгарати» за сприяння Посольства Індії в Україні та за підтримки індійської діаспори в Києві;
  • 3, 4 травня – соціально-благодійний проєкт «Мистецтво для перемоги» на підтримку десантників парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади:
  • 3 травня – виставка виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; інтерактивна лекція «Регіональні; особливості спідниць та хусток України»;
    4 травня – лекція-презентація «Шеврони різних родів військ ЗСУ»; майстер-клас із ліплення браслетів-оберегів.

Меморіальний музей-квартира В. Косенка:

  • 3 травня – концерт учнів ДМШ № 1, класи викладачів І. Озерової, Г. Корнєвої (флейта, фортепіано);
  • 4 травня – концерт із творів Й.С. Баха у виконанні К. Мікаелян.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • 3 квітня – 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років;
  • до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;
  • до 22 червня – виставковий проєкт «Іканича: Маріупольська писанка»;
  • упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
  • упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
  • упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;
  • вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

Музей книги і друкарства України:

  • протягом тижня – «Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст.;
  • протягом тижня – «Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;
  • протягом тижня – «Всесвіт і я». Живопис, графіка, колаж. Художник Сергій Гричанок;
  • протягом тижня – «Від видань «Української накладні» Якова Оренштайна до Постатей культури та Філософського словника. До 150-річчя від дня народження Якова Оренштайна.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

  • 1–14 травня – до 100-річчя з дня народження художника Юрія Кисличенка виставка робіт із колекції фондів НІАМ «Київська фортеця» «Історична спадщина в камені та акварелях»;
  • 2–18 травня – виставка документальних світлин і тематичних графічних плакатів «Безсмертна пам’ять. Перемоги мить»;
  • до 30 квітня – фотовиставка, присвячена 85-й річниці Катинської трагедії (спільно з Міжнародним товариством польських підприємців в Україні);
  • до 30 квітня – виставка до Дня вдячності волонтерам (спільно з музеєм Миру);  
  • щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

  • 3 травня – «Королева детективів»;
  • 4 травня – «Любов назавжди».

Музей видатних діячів української культури:

  • до 30 квітня – у межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;
  • до 18 травня – «Старовинна поштівка великодня»;
  • 30 квітня – 30 червня – «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;
  • 2 травня – 1 червня – «Складні механізми». Виставка живопису Марії Верес;
  • 4 травня – мандрівка за лаштунки «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;
  • 3 травня – «Лисенки (неофіційні)»;
  • 4 травня – «Поетична меланхолія». Театралізована імпреза;
  • щовівторка та щосереди – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;
  • щосуботи – «Родина Старицьких у Києві». Інтерактивна екскурсія;
  • щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • 29 квітня – відкриття виставки Золтана Мички в межах музейного циклу «Закарпатська школа живопису»;
  • 3 травня – лекція Олени Боримської про скульптуру в межах виставки «Тектоніка часу» Ігоря Гречаника;
  • до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;
  • до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Комунальний заклад виконавчого органу Київради (КМДА) «Аптека-музей»: 

  • 1 травня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;
  • 1–31 травня – оглядові екскурсії музеєм.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • 30 квітня – 4 травня – виставка «Відвага нації»;
  • 3, 4 травня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;
  • 3, 4 травня – екскурсія Музеєм Ханенків.

Галерея Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень:

  • 28 квітня – «Економічна безбар’єрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів КМЦНТКД;
  • 29 квітня – «Київські адреси народної творчості Києва». «Будинок культури Деснянського району». Клуб дослідників від Михайла Кальницького;
  • 30 квітня – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій);
  • 1 травня – методична консультація народних (аматорських) хорових колективів щодо участі у Всеукраїнському конкурсі хорового мистецтва ім. Анатолія Авдієвського «Пісня над Дніпром»;
  • 2 травня – методична консультація учасників Міжнародного мистецького фестивалю-конкурсу «FORMIDABLE».

Музей українського грамзапису:

  • 3 травня – «Народний самоспів на Співочому полі»;
  • 4 травня – аудіозустрічі «Вініловий доробок української музики».

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

  • 3 травня – майстер-клас зі створення та організації вистави «Паперового театру» «Київ. Мандрівка крізь віки»;
  • 4 травня – майстер-клас «Гастрономічні традиції України. Борщ», на підтримку та промоцію елементу нематеріальної культурної спадщини UNESCO за участі членів Народної студії гастрономічних традицій України «Борщ».

Театри

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

  • 29 квітня – вистава «Ідеальна пара». Пікантна комедія;
  • 29 квітня – вистава «Усі найкращі речі». Моновистава з Олесею Жураківською;
  • 30 квітня – вистава «Чорний дрізд». Постскриптум;
  • 30 квітня – вистава «Отелло». Залізне море;
  • 1 травня – вистава «Близькість». Дорослі ігри;
  • 2 травня – вистава «Хлібне перемир’я». Сміятись/плакати/розуміти;
  • 3 травня – вистава «Син». Трагедія;
  • 3 травня – вистава «37 листівок». Драмеді;
  • 4 травня – вистава «Море…Ніч…Свічки…». Невигадане життя на Середземному морі;
  • 4 травня – вистава «Легенди Києва». Бувальщини.

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

  • 3 травня – вистава «Дюймовочка» – казка диваків;
  • 4 травня – вистава «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі» – карпатська рапсодія.
  • Дитячий простір «У світі казок»:
  • 30 квітня – вистава «Про велику мрію» – повчально-розважальна комедія, прем’єра;
  • 3 травня – вистава «Котик та Півник» – весела казка про дружбу.

Київський національний академічний театр оперети:

  • 30 квітня – «Місяць»;
  • 1 травня – «Варіації»;
  • 2, 3 травня – «На Русалчин Великдень»;
  • 4 травня – «Кавова кантата».

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

  • 1 травня – концерт солістів театру «Весняний вітер»;
  • 2 травня – балет на одну дію «Легенда про вічне кохання. Історії у стилі танго»;
  • 3 травня – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка»;
  • 4 травня – проєкт незалежних митців сучасного танцю «Вільна сцена».

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 29, 30 квітня – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо» – вистава «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро». Прем’єра;
  • 30 квітня, 3, 4 травня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
  • 1, 3 травня – мексиканська комедія «Два аромати троянди»;
  • 2, 4 травня – детективно-ексцентрична комедія «Випадок у «Готелі дю Комерс».

Київський академічний театр на Печерську:

  • 29, 30 квітня – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія;
  • 3 травня – «Твій хтось», листи щоденники та твори Лесі Українки;
  • 4 травня – «Пеппі», казка для сімейного перегляду.

Київський академічний театр ляльок:

  • 30 квітня – «Пригоди Бурундучків»;
  • 2, 3 травня – «Синій птах». Прем’єра;
  • 4 травня – «Попелюшка».

Бібліотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва:

  • 28 квітня – мистецький вечір «На честь Сержа Лифаря» (до 120-річчя від дня народження видатного хореографа);
  • 28 квітня – перегляди фільмів мовою оригіналу;
  • 28 квітня – мовний клуб НУМО;
  • 1 травня – «Шлях до себе: методики самодопомоги»;
  • 1 травня – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;
  • 1 травня – «НейроМалювання» від Тетяни Дугельної;
  • 3 травня – розмовний клуб «English Speaking Club»;
  • 3 травня – «Лесине коло суботньої поезії». Презентація поетичної збірки Євгена Вектора «Втомлені гаї»;
  • 3 травня – презентація книги «Осколки» Богдана-Любомира Притули;
  • 4 травня – моновистава «Моя весна. Марлен Дітрих». Майстерня Л. Лазовіч;  
  • щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового.

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

  • 29 квітня – розмовний клуб української мови;
  • 1 травня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму.

Бібліотека естетичного виховання: 

  • 1 травня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;
  • 1 травня – засідання клубу «Читаємо рідною мовою» – для тих, хто прагне вдосконалювати своє знання української мови;
  • 1 травня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями;
  • 29 квітня – відкриття виставки акварелей «Квітковий настрій» Наталії Анікіної.

Бібліотека ім. О. Вишні:

  • 29 квітня – розмовний клуб «Магія слова»;
  • 4 травня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

  • 28 квітня – 3 травня – персональна виставка вишитих робіт Віри Голуб;
  • 1 травня – розмовний клуб «Українська – це круто!»;
  • до 30 червня – виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Бібліотека «Книголюб»:

  • 4 травня – відкриття виставки художніх робіт Шрі Чинмоя «Царство кольору».

Бібліотека «Джерело» для дітей:

  • 29 квітня – виставка дитячих малюнків «Малюють діти». 

Центральна районна бібліотека ім. П.Г. Тичини:

  • 28 квітня – 4 травня – виставка живопису та графіки Оксани Руденко;
  • 28 квітня – зустріч із письменницею Любов’ю Загоровською. Презентація книжок «Таборові діти» та «Моя УПА»;
  • 29 квітня – комп’ютерні курси для людей старшого віку (за попереднім записом);
  • 2 травня – казкотерапія. Трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою.

Бібліотека ім. В. Сосюри: 

  • 30 квітня – виставка-вернісаж творчих робіт відвідувачів бібліотеки «Радість творчості».

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

  • 28 квітня – Speaking club «Мовознайка»;
  • 3 травня – бібліотерапія, читання дітям книжок вголос «Тихенько, я слухаю»;
  • 1 травня – історичне дослідження у клубі «Говоримо українською». «1939–1945. Пам’ятаємо».

Нагадаємо, 26 квітня у Малому театрі відбулася прем’єра вистави-коміксу «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести у Слобожанську Швайцарію» за однойменним романом Майка Йогансена – українського письменника-авангардиста, представника Розстріляного відродження. Інсценізував твір харківський режисер, актор, співзасновник театру «Нафта» та лауреат премії імені Леся Курбаса Артем Вусик. Про це повідомляє «Главком», який побував на прем’єрному показі.

До слова, 3 і 4 травня на сцені київського академічного театру «Золоті ворота» – прем’єра вистави «Бука» за п’єсою Лєни Лягушонкової та Катерини Пенькової. Постановку здійснила режисерка Таня Губрій, художник-постановник – Богдан Поліщук.

Теги: історія пісня концерт балет вітер мандрівка бібліотека виставка Бабин Яр мистецтво музей книги вистава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Репертуар «Балету України» виявився підозріло подібним до російського Санкт-Петербурзького балету
Російський балет виступав у Швеції, вдаючи з себе українців
2 квiтня, 10:22
Ураган прийшов до Красноярського краю вранці п'ятого квітня
У Сибіру вирує потужний ураган, негода зносить дахи та дерева
5 квiтня, 15:22
Мюзикл композитора Коула Портера «Цілуй мене, Кет!» на головній сцені Національної оперети України
Культурні події у Києві: календар на тиждень 7-13 квітня
5 квiтня, 19:19
Тетяна Піскарьова на ювілеї Вадима Крищенка
З трояндою в зубах. Хто вітав легендарного поета Вадима Крищенка з 90-річчям: репортаж з Палацу «Україна»
13 квiтня, 21:15
Мама і син не бачились три роки
Звільнені з полону мама і син зустрілись у автобусі. Щемлива історія сім'ї Виноград
20 квiтня, 02:42
Прогноз погоди на 21 квітня
Пригріє до +26°, дощитиме тільки на заході країни: погода на 21 квітня
21 квiтня, 06:00
Вистава «Хлібне перемир'я» у Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра
Куди сходити у Києві протягом 21-27 квітня: перелік культурних подій
19 квiтня, 19:13
Прем’єра містичного трилеру «Косметика ворога» відбудеться 24 квітня
Психологічний трилер в залі очікування. Театр Лесі Українки відкрив аеропорт з порталом у минуле
22 квiтня, 19:00
Жив собі пес…» потужний мюзикл на дві дії за мотивами української народної казки
Куди сходити у Києві на вихідні 26-27 квітня: перелік культурних подій
25 квiтня, 14:02

Новини

Куди сходити у Києві протягом 28 квітня – 4 травня: перелік культурних подій
Куди сходити у Києві протягом 28 квітня – 4 травня: перелік культурних подій
Нетверезий водій спровокував зіткнення шести авто у Голосіївському районі
Нетверезий водій спровокував зіткнення шести авто у Голосіївському районі
Удар Росії по Києву 24 квітня: скільки сімей потребують тимчасового житла
Удар Росії по Києву 24 квітня: скільки сімей потребують тимчасового житла
У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки 24 квітня
У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки 24 квітня
29 квітня у Києві та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту
29 квітня у Києві та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту
Колишня нардепка піде під суд за «інвалідний бізнес» на шахтарях
Колишня нардепка піде під суд за «інвалідний бізнес» на шахтарях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 квітня: ситуація на фронті
152K
Кремль зробив заяву про мирну угоду з Україною
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 квітня 2025
50K
Колишній працівник ТЦК назвав найстрашнішу роботу, якої уникали його колеги
30K
Легендарний командир розповів, чи здатна Україна перемогти Росію
24K
Лавров зізнався, що Росія продовжить атакувати Україну

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Сьогодні, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Сьогодні, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квiтня, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua