Куди сходити у Києві протягом 28 квітня – 4 травня: перелік культурних подій
Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій із 28 квітня до 4 травня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек.
Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві із 28 квітня до 4 травня.
Зміст
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- 1 травня – 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;
- 1 травня – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
- до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;
- протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- до 31 грудня – виставка «Свої/чужіІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 2–4 травня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 1–31 травня – виставка «Transtero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;
- щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transtero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».
Музей української діаспори:
- 1–18 травня – фотопроєкт «Виставка сімох»;
- 1 травня – 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- 1 травня – 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».
Музей шістдесятництва:
- 1–11 травня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня»;
- 1–31 травня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- 1–31 травня – виставка «Українські обличчя зони»;
- 3 травня – презентація й обговорення книги Олексія Роготченка «Шістдесят тоталітарних років: зображальне мистецтво України».
Музей окупації Києва:
- до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».
Музей Шолом-Алейхема:
- 3–13 травня – відкриття виставки живопису Владислава Безрукова «Кольори життя: спадок Владислава Безрукова»;
- 4 травня – вистава-читакль Літературного театру «Дар» за п’єсою Сергія Тихого «Це не я, Господи!» у постановці Сергія Черепанова;
- протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- 1–31 травня – виставка Tempo Primo;
- 4 травня – лекція Валерії Станової «Як відпочивали кияни: розваги і традиції кінця ХІХ століття».
Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:
- 1–10 травня – виставка Альбіни Ткачук «Не сучасне мистецтво»;
- 3–30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба і дружина й друг»;
- 19–28 квітня – виставка Наталії Ходаковської.
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 2 травня – літературні зустрічі.
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:
- до 4 травня – персональна виставка живопису Юрія Сороколетова.
Національний музей декоративного мистецтва України:
- до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Спільний проєкт НМДМУ та Громадської організації «Центр гастрономічних досліджень». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;
- до 1 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;
- до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;
- до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ.
Музей гетьманства:
- до 30 квітня – персональна виставка Данила Ноздрі «Весняні емоції»;
- 1–20 травня – виставка прикрас Ольги Шинкаренко «Амоніузм та Амоністи»;
- 2–22 травня – виставка ляльок, живопису, фотографії «Лялькове диво»;
- 3 травня – пішохідна екскурсія Панченка В.О. «Стежками козацького Подолу»;
- 4 травня – тематичне заняття «З козацькими гетьманами на НМТ»;
- до 20 травня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- 1 травня – 2 червня – виставка робіт театральних художників «Триєнале сценографії ім. Данила Лідера 2025»;
- 2 травня – проєкт, присвячений вшануванню пам’яті кінематографістів, які загинули, захищаючи Україну «Кінострічка, обірвана війною». Вечір пам’яті Іллі Чернілевського;
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
Будинок-музей М. Заньковецької:
- до 2 травня – виставка угорського фотохудожника Яноша Ейферта «Танець – моє кохання»;
- до 9 травня – колективна художня виставка «Війна, герої та любов: з України до Махабгарати» за сприяння Посольства Індії в Україні та за підтримки індійської діаспори в Києві;
- 3, 4 травня – соціально-благодійний проєкт «Мистецтво для перемоги» на підтримку десантників парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади:
- 3 травня – виставка виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; інтерактивна лекція «Регіональні; особливості спідниць та хусток України»;
4 травня – лекція-презентація «Шеврони різних родів військ ЗСУ»; майстер-клас із ліплення браслетів-оберегів.
Меморіальний музей-квартира В. Косенка:
- 3 травня – концерт учнів ДМШ № 1, класи викладачів І. Озерової, Г. Корнєвої (флейта, фортепіано);
- 4 травня – концерт із творів Й.С. Баха у виконанні К. Мікаелян.
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- 3 квітня – 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років;
- до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;
- до 22 червня – виставковий проєкт «Іканича: Маріупольська писанка»;
- упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
- упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
- упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;
- вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.
Музей книги і друкарства України:
- протягом тижня – «Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст.;
- протягом тижня – «Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;
- протягом тижня – «Всесвіт і я». Живопис, графіка, колаж. Художник Сергій Гричанок;
- протягом тижня – «Від видань «Української накладні» Якова Оренштайна до Постатей культури та Філософського словника. До 150-річчя від дня народження Якова Оренштайна.
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- 1–14 травня – до 100-річчя з дня народження художника Юрія Кисличенка виставка робіт із колекції фондів НІАМ «Київська фортеця» «Історична спадщина в камені та акварелях»;
- 2–18 травня – виставка документальних світлин і тематичних графічних плакатів «Безсмертна пам’ять. Перемоги мить»;
- до 30 квітня – фотовиставка, присвячена 85-й річниці Катинської трагедії (спільно з Міжнародним товариством польських підприємців в Україні);
- до 30 квітня – виставка до Дня вдячності волонтерам (спільно з музеєм Миру);
- щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ.
Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:
- 3 травня – «Королева детективів»;
- 4 травня – «Любов назавжди».
Музей видатних діячів української культури:
- до 30 квітня – у межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;
- до 18 травня – «Старовинна поштівка великодня»;
- 30 квітня – 30 червня – «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;
- 2 травня – 1 червня – «Складні механізми». Виставка живопису Марії Верес;
- 4 травня – мандрівка за лаштунки «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;
- 3 травня – «Лисенки (неофіційні)»;
- 4 травня – «Поетична меланхолія». Театралізована імпреза;
- щовівторка та щосереди – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;
- щосуботи – «Родина Старицьких у Києві». Інтерактивна екскурсія;
- щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- 29 квітня – відкриття виставки Золтана Мички в межах музейного циклу «Закарпатська школа живопису»;
- 3 травня – лекція Олени Боримської про скульптуру в межах виставки «Тектоніка часу» Ігоря Гречаника;
- до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;
- до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.
Комунальний заклад виконавчого органу Київради (КМДА) «Аптека-музей»:
- 1 травня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;
- 1–31 травня – оглядові екскурсії музеєм.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 30 квітня – 4 травня – виставка «Відвага нації»;
- 3, 4 травня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;
- 3, 4 травня – екскурсія Музеєм Ханенків.
Галерея Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень:
- 28 квітня – «Економічна безбар’єрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів КМЦНТКД;
- 29 квітня – «Київські адреси народної творчості Києва». «Будинок культури Деснянського району». Клуб дослідників від Михайла Кальницького;
- 30 квітня – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій);
- 1 травня – методична консультація народних (аматорських) хорових колективів щодо участі у Всеукраїнському конкурсі хорового мистецтва ім. Анатолія Авдієвського «Пісня над Дніпром»;
- 2 травня – методична консультація учасників Міжнародного мистецького фестивалю-конкурсу «FORMIDABLE».
Музей українського грамзапису:
- 3 травня – «Народний самоспів на Співочому полі»;
- 4 травня – аудіозустрічі «Вініловий доробок української музики».
Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:
- 3 травня – майстер-клас зі створення та організації вистави «Паперового театру» «Київ. Мандрівка крізь віки»;
- 4 травня – майстер-клас «Гастрономічні традиції України. Борщ», на підтримку та промоцію елементу нематеріальної культурної спадщини UNESCO за участі членів Народної студії гастрономічних традицій України «Борщ».
Театри
Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
- 29 квітня – вистава «Ідеальна пара». Пікантна комедія;
- 29 квітня – вистава «Усі найкращі речі». Моновистава з Олесею Жураківською;
- 30 квітня – вистава «Чорний дрізд». Постскриптум;
- 30 квітня – вистава «Отелло». Залізне море;
- 1 травня – вистава «Близькість». Дорослі ігри;
- 2 травня – вистава «Хлібне перемир’я». Сміятись/плакати/розуміти;
- 3 травня – вистава «Син». Трагедія;
- 3 травня – вистава «37 листівок». Драмеді;
- 4 травня – вистава «Море…Ніч…Свічки…». Невигадане життя на Середземному морі;
- 4 травня – вистава «Легенди Києва». Бувальщини.
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
- 3 травня – вистава «Дюймовочка» – казка диваків;
- 4 травня – вистава «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі» – карпатська рапсодія.
- Дитячий простір «У світі казок»:
- 30 квітня – вистава «Про велику мрію» – повчально-розважальна комедія, прем’єра;
- 3 травня – вистава «Котик та Півник» – весела казка про дружбу.
Київський національний академічний театр оперети:
- 30 квітня – «Місяць»;
- 1 травня – «Варіації»;
- 2, 3 травня – «На Русалчин Великдень»;
- 4 травня – «Кавова кантата».
Київський муніципальний академічний театр опери та балету:
- 1 травня – концерт солістів театру «Весняний вітер»;
- 2 травня – балет на одну дію «Легенда про вічне кохання. Історії у стилі танго»;
- 3 травня – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка»;
- 4 травня – проєкт незалежних митців сучасного танцю «Вільна сцена».
Київський академічний театр «Колесо»:
- 29, 30 квітня – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо» – вистава «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро». Прем’єра;
- 30 квітня, 3, 4 травня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
- 1, 3 травня – мексиканська комедія «Два аромати троянди»;
- 2, 4 травня – детективно-ексцентрична комедія «Випадок у «Готелі дю Комерс».
Київський академічний театр на Печерську:
- 29, 30 квітня – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія;
- 3 травня – «Твій хтось», листи щоденники та твори Лесі Українки;
- 4 травня – «Пеппі», казка для сімейного перегляду.
Київський академічний театр ляльок:
- 30 квітня – «Пригоди Бурундучків»;
- 2, 3 травня – «Синій птах». Прем’єра;
- 4 травня – «Попелюшка».
Бібліотеки
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва:
- 28 квітня – мистецький вечір «На честь Сержа Лифаря» (до 120-річчя від дня народження видатного хореографа);
- 28 квітня – перегляди фільмів мовою оригіналу;
- 28 квітня – мовний клуб НУМО;
- 1 травня – «Шлях до себе: методики самодопомоги»;
- 1 травня – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;
- 1 травня – «НейроМалювання» від Тетяни Дугельної;
- 3 травня – розмовний клуб «English Speaking Club»;
- 3 травня – «Лесине коло суботньої поезії». Презентація поетичної збірки Євгена Вектора «Втомлені гаї»;
- 3 травня – презентація книги «Осколки» Богдана-Любомира Притули;
- 4 травня – моновистава «Моя весна. Марлен Дітрих». Майстерня Л. Лазовіч;
- щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового.
Центральна районна бібліотека «Печерська»:
- 29 квітня – розмовний клуб української мови;
- 1 травня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму.
Бібліотека естетичного виховання:
- 1 травня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;
- 1 травня – засідання клубу «Читаємо рідною мовою» – для тих, хто прагне вдосконалювати своє знання української мови;
- 1 травня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями;
- 29 квітня – відкриття виставки акварелей «Квітковий настрій» Наталії Анікіної.
Бібліотека ім. О. Вишні:
- 29 квітня – розмовний клуб «Магія слова»;
- 4 травня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».
Бібліотека «Світогляд»:
- 28 квітня – 3 травня – персональна виставка вишитих робіт Віри Голуб;
- 1 травня – розмовний клуб «Українська – це круто!»;
- до 30 червня – виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».
Бібліотека «Книголюб»:
- 4 травня – відкриття виставки художніх робіт Шрі Чинмоя «Царство кольору».
Бібліотека «Джерело» для дітей:
- 29 квітня – виставка дитячих малюнків «Малюють діти».
Центральна районна бібліотека ім. П.Г. Тичини:
- 28 квітня – 4 травня – виставка живопису та графіки Оксани Руденко;
- 28 квітня – зустріч із письменницею Любов’ю Загоровською. Презентація книжок «Таборові діти» та «Моя УПА»;
- 29 квітня – комп’ютерні курси для людей старшого віку (за попереднім записом);
- 2 травня – казкотерапія. Трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою.
Бібліотека ім. В. Сосюри:
- 30 квітня – виставка-вернісаж творчих робіт відвідувачів бібліотеки «Радість творчості».
Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:
- 28 квітня – Speaking club «Мовознайка»;
- 3 травня – бібліотерапія, читання дітям книжок вголос «Тихенько, я слухаю»;
- 1 травня – історичне дослідження у клубі «Говоримо українською». «1939–1945. Пам’ятаємо».
Нагадаємо, 26 квітня у Малому театрі відбулася прем’єра вистави-коміксу «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести у Слобожанську Швайцарію» за однойменним романом Майка Йогансена – українського письменника-авангардиста, представника Розстріляного відродження. Інсценізував твір харківський режисер, актор, співзасновник театру «Нафта» та лауреат премії імені Леся Курбаса Артем Вусик. Про це повідомляє «Главком», який побував на прем’єрному показі.
До слова, 3 і 4 травня на сцені київського академічного театру «Золоті ворота» – прем’єра вистави «Бука» за п’єсою Лєни Лягушонкової та Катерини Пенькової. Постановку здійснила режисерка Таня Губрій, художник-постановник – Богдан Поліщук.
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