Куди сходити у Києві протягом 28 квітня – 4 травня: перелік культурних подій

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій із 28 квітня до 4 травня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек.

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві із 28 квітня до 4 травня.

Зміст

Музеї

1 травня – 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

1 травня – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 грудня – виставка «Свої/чужіІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

2–4 травня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

1–31 травня – виставка «Transtero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transtero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

1–18 травня – фотопроєкт «Виставка сімох»;

1 травня – 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

1 травня – 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

1–11 травня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня»;

1–31 травня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

1–31 травня – виставка «Українські обличчя зони»;

3 травня – презентація й обговорення книги Олексія Роготченка «Шістдесят тоталітарних років: зображальне мистецтво України».

до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

3–13 травня – відкриття виставки живопису Владислава Безрукова «Кольори життя: спадок Владислава Безрукова»;

4 травня – вистава-читакль Літературного театру «Дар» за п’єсою Сергія Тихого «Це не я, Господи!» у постановці Сергія Черепанова;

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

1–31 травня – виставка Tempo Primo;

4 травня – лекція Валерії Станової «Як відпочивали кияни: розваги і традиції кінця ХІХ століття».

1–10 травня – виставка Альбіни Ткачук «Не сучасне мистецтво»;

3–30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба і дружина й друг»;

19–28 квітня – виставка Наталії Ходаковської.

2 травня – літературні зустрічі.

до 4 травня – персональна виставка живопису Юрія Сороколетова.

до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Спільний проєкт НМДМУ та Громадської організації «Центр гастрономічних досліджень». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;

до 1 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ.

до 30 квітня – персональна виставка Данила Ноздрі «Весняні емоції»;

1–20 травня – виставка прикрас Ольги Шинкаренко «Амоніузм та Амоністи»;

2–22 травня – виставка ляльок, живопису, фотографії «Лялькове диво»;

3 травня – пішохідна екскурсія Панченка В.О. «Стежками козацького Подолу»;

4 травня – тематичне заняття «З козацькими гетьманами на НМТ»;

до 20 травня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».

1 травня – 2 червня – виставка робіт театральних художників «Триєнале сценографії ім. Данила Лідера 2025»;

2 травня – проєкт, присвячений вшануванню пам’яті кінематографістів, які загинули, захищаючи Україну «Кінострічка, обірвана війною». Вечір пам’яті Іллі Чернілевського;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 2 травня – виставка угорського фотохудожника Яноша Ейферта «Танець – моє кохання»;

до 9 травня – колективна художня виставка «Війна, герої та любов: з України до Махабгарати» за сприяння Посольства Індії в Україні та за підтримки індійської діаспори в Києві;

3, 4 травня – соціально-благодійний проєкт «Мистецтво для перемоги» на підтримку десантників парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади:

3 травня – виставка виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; інтерактивна лекція «Регіональні; особливості спідниць та хусток України»;

4 травня – лекція-презентація «Шеврони різних родів військ ЗСУ»; майстер-клас із ліплення браслетів-оберегів.

3 травня – концерт учнів ДМШ № 1, класи викладачів І. Озерової, Г. Корнєвої (флейта, фортепіано);

4 травня – концерт із творів Й.С. Баха у виконанні К. Мікаелян.

3 квітня – 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років;

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

до 22 червня – виставковий проєкт «Іканича: Маріупольська писанка»;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

протягом тижня – «Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст.;

протягом тижня – «Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

протягом тижня – «Всесвіт і я». Живопис, графіка, колаж. Художник Сергій Гричанок;

протягом тижня – «Від видань «Української накладні» Якова Оренштайна до Постатей культури та Філософського словника. До 150-річчя від дня народження Якова Оренштайна.

1–14 травня – до 100-річчя з дня народження художника Юрія Кисличенка виставка робіт із колекції фондів НІАМ «Київська фортеця» «Історична спадщина в камені та акварелях»;

2–18 травня – виставка документальних світлин і тематичних графічних плакатів «Безсмертна пам’ять. Перемоги мить»;

до 30 квітня – фотовиставка, присвячена 85-й річниці Катинської трагедії (спільно з Міжнародним товариством польських підприємців в Україні);

до 30 квітня – виставка до Дня вдячності волонтерам (спільно з музеєм Миру);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

3 травня – «Королева детективів»;

4 травня – «Любов назавжди».

до 30 квітня – у межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;

до 18 травня – «Старовинна поштівка великодня»;

30 квітня – 30 червня – «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;

2 травня – 1 червня – «Складні механізми». Виставка живопису Марії Верес;

4 травня – мандрівка за лаштунки «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;

3 травня – «Лисенки (неофіційні)»;

4 травня – «Поетична меланхолія». Театралізована імпреза;

щовівторка та щосереди – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – «Родина Старицьких у Києві». Інтерактивна екскурсія;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

29 квітня – відкриття виставки Золтана Мички в межах музейного циклу «Закарпатська школа живопису»;

3 травня – лекція Олени Боримської про скульптуру в межах виставки «Тектоніка часу» Ігоря Гречаника;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

1 травня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

1–31 травня – оглядові екскурсії музеєм.

30 квітня – 4 травня – виставка «Відвага нації»;

3, 4 травня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

3, 4 травня – екскурсія Музеєм Ханенків.

28 квітня – «Економічна безбар’єрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів КМЦНТКД;

29 квітня – «Київські адреси народної творчості Києва». «Будинок культури Деснянського району». Клуб дослідників від Михайла Кальницького;

30 квітня – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій);

1 травня – методична консультація народних (аматорських) хорових колективів щодо участі у Всеукраїнському конкурсі хорового мистецтва ім. Анатолія Авдієвського «Пісня над Дніпром»;

2 травня – методична консультація учасників Міжнародного мистецького фестивалю-конкурсу «FORMIDABLE».

3 травня – «Народний самоспів на Співочому полі»;

4 травня – аудіозустрічі «Вініловий доробок української музики».

3 травня – майстер-клас зі створення та організації вистави «Паперового театру» «Київ. Мандрівка крізь віки»;

4 травня – майстер-клас «Гастрономічні традиції України. Борщ», на підтримку та промоцію елементу нематеріальної культурної спадщини UNESCO за участі членів Народної студії гастрономічних традицій України «Борщ».

Театри

29 квітня – вистава «Ідеальна пара». Пікантна комедія;

29 квітня – вистава «Усі найкращі речі». Моновистава з Олесею Жураківською;

30 квітня – вистава «Чорний дрізд». Постскриптум;

30 квітня – вистава «Отелло». Залізне море;

1 травня – вистава «Близькість». Дорослі ігри;

2 травня – вистава «Хлібне перемир’я». Сміятись/плакати/розуміти;

3 травня – вистава «Син». Трагедія;

3 травня – вистава «37 листівок». Драмеді;

4 травня – вистава «Море…Ніч…Свічки…». Невигадане життя на Середземному морі;

4 травня – вистава «Легенди Києва». Бувальщини.

3 травня – вистава «Дюймовочка» – казка диваків;

4 травня – вистава «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі» – карпатська рапсодія.

Дитячий простір «У світі казок»:

30 квітня – вистава «Про велику мрію» – повчально-розважальна комедія, прем’єра;

3 травня – вистава «Котик та Півник» – весела казка про дружбу.

30 квітня – «Місяць»;

1 травня – «Варіації»;

2, 3 травня – «На Русалчин Великдень»;

4 травня – «Кавова кантата».

1 травня – концерт солістів театру «Весняний вітер»;

2 травня – балет на одну дію «Легенда про вічне кохання. Історії у стилі танго»;

3 травня – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка»;

4 травня – проєкт незалежних митців сучасного танцю «Вільна сцена».

29, 30 квітня – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо» – вистава «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро». Прем’єра;

30 квітня, 3, 4 травня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

1, 3 травня – мексиканська комедія «Два аромати троянди»;

2, 4 травня – детективно-ексцентрична комедія «Випадок у «Готелі дю Комерс».

29, 30 квітня – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія;

3 травня – «Твій хтось», листи щоденники та твори Лесі Українки;

4 травня – «Пеппі», казка для сімейного перегляду.

30 квітня – «Пригоди Бурундучків»;

2, 3 травня – «Синій птах». Прем’єра;

4 травня – «Попелюшка».

Бібліотеки

28 квітня – мистецький вечір «На честь Сержа Лифаря» (до 120-річчя від дня народження видатного хореографа);

28 квітня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

28 квітня – мовний клуб НУМО;

1 травня – «Шлях до себе: методики самодопомоги»;

1 травня – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

1 травня – «НейроМалювання» від Тетяни Дугельної;

3 травня – розмовний клуб «English Speaking Club»;

3 травня – «Лесине коло суботньої поезії». Презентація поетичної збірки Євгена Вектора «Втомлені гаї»;

3 травня – презентація книги «Осколки» Богдана-Любомира Притули;

4 травня – моновистава «Моя весна. Марлен Дітрих». Майстерня Л. Лазовіч;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового.

29 квітня – розмовний клуб української мови;

1 травня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму.

1 травня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

1 травня – засідання клубу «Читаємо рідною мовою» – для тих, хто прагне вдосконалювати своє знання української мови;

1 травня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями;

29 квітня – відкриття виставки акварелей «Квітковий настрій» Наталії Анікіної.

29 квітня – розмовний клуб «Магія слова»;

4 травня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

28 квітня – 3 травня – персональна виставка вишитих робіт Віри Голуб;

1 травня – розмовний клуб «Українська – це круто!»;

до 30 червня – виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

4 травня – відкриття виставки художніх робіт Шрі Чинмоя «Царство кольору».

29 квітня – виставка дитячих малюнків «Малюють діти».

28 квітня – 4 травня – виставка живопису та графіки Оксани Руденко;

28 квітня – зустріч із письменницею Любов’ю Загоровською. Презентація книжок «Таборові діти» та «Моя УПА»;

29 квітня – комп’ютерні курси для людей старшого віку (за попереднім записом);

2 травня – казкотерапія. Трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою.

30 квітня – виставка-вернісаж творчих робіт відвідувачів бібліотеки «Радість творчості».

28 квітня – Speaking club «Мовознайка»;

3 травня – бібліотерапія, читання дітям книжок вголос «Тихенько, я слухаю»;

1 травня – історичне дослідження у клубі «Говоримо українською». «1939–1945. Пам’ятаємо».

Нагадаємо, 26 квітня у Малому театрі відбулася прем’єра вистави-коміксу «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести у Слобожанську Швайцарію» за однойменним романом Майка Йогансена – українського письменника-авангардиста, представника Розстріляного відродження. Інсценізував твір харківський режисер, актор, співзасновник театру «Нафта» та лауреат премії імені Леся Курбаса Артем Вусик. Про це повідомляє «Главком», який побував на прем’єрному показі.

До слова, 3 і 4 травня на сцені київського академічного театру «Золоті ворота» – прем’єра вистави «Бука» за п’єсою Лєни Лягушонкової та Катерини Пенькової. Постановку здійснила режисерка Таня Губрій, художник-постановник – Богдан Поліщук.