Патріарху української естради – 80
«Популярність артиста не згасає пів століття»
Василь Іванович Зінкевич – унікальний народний артист не лише для України, а й особисто для мене.
Він влаштував мені справжній персональний концерт по телефону. Ділився планами, переживаннями і співав, співав, співав...
Говорили довго, відверто, але я так і не здійснив подвиг – не вмовив його на інтерв'ю. Бо «не на часі».
Але на часі день народження нашої справжньої суперзірки.
Зінкевич – неймовірно обдарований співак, надзвичайно вимогливий до себе артист, інтелігентний і скромний чоловік.
Кожна пісня – спектакль, кожну пісню він проживає «всім своїм єством – м’язами, тілом, кров’ю», як каже Павло Зібров.
Популярність артиста не згасає пів століття. Минулої осені я потрапив на концерт Василя Зінкевича і Івана Поповича у Львові. Так, як запалювали ці двоє, мало хто нині зможе.
Мабуть, тому у Львові шоу «Дві легенди» вже повторювали зо п'ять разів. Але до Києва ці хлопці досі не добралися... Є інсайд, що це може статися восени у Палаці спорту. Проте не будемо загадувати.
І так, Василь Іванович усіляко уникає публічності десятиліттями, найближче коло виконавця – вкрай вузьке. Пояснення цьому також є: Зінкевич – людина дуже непростої долі…
Наталія Сокирчук присвятила Артисту великий матеріал. Зібрала багато інформації, свідчень і спогадів...
А президент Володимир Зеленський сьогодні нагородив народного артиста України Василя Зінкевича орденом.
Музико моя, ти зійшла з небес
І з тих давніх літ я несу в ній хрест.
Музико моя, мій пекельний біль,
Я на все життя присягнув тобі.
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