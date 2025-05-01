Патріарху української естради – 80

«Популярність артиста не згасає пів століття»

Василь Іванович Зінкевич – унікальний народний артист не лише для України, а й особисто для мене.

Він влаштував мені справжній персональний концерт по телефону. Ділився планами, переживаннями і співав, співав, співав...

Говорили довго, відверто, але я так і не здійснив подвиг – не вмовив його на інтерв'ю. Бо «не на часі».

Але на часі день народження нашої справжньої суперзірки.

Зінкевич – неймовірно обдарований співак, надзвичайно вимогливий до себе артист, інтелігентний і скромний чоловік.

Кожна пісня – спектакль, кожну пісню він проживає «всім своїм єством – м’язами, тілом, кров’ю», як каже Павло Зібров.

Популярність артиста не згасає пів століття. Минулої осені я потрапив на концерт Василя Зінкевича і Івана Поповича у Львові. Так, як запалювали ці двоє, мало хто нині зможе.

Мабуть, тому у Львові шоу «Дві легенди» вже повторювали зо п'ять разів. Але до Києва ці хлопці досі не добралися... Є інсайд, що це може статися восени у Палаці спорту. Проте не будемо загадувати.

І так, Василь Іванович усіляко уникає публічності десятиліттями, найближче коло виконавця – вкрай вузьке. Пояснення цьому також є: Зінкевич – людина дуже непростої долі…

Наталія Сокирчук присвятила Артисту великий матеріал. Зібрала багато інформації, свідчень і спогадів...

А президент Володимир Зеленський сьогодні нагородив народного артиста України Василя Зінкевича орденом.

Музико моя, ти зійшла з небес

І з тих давніх літ я несу в ній хрест.

Музико моя, мій пекельний біль,

Я на все життя присягнув тобі.