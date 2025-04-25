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Туреччина готується до нового сильного землетрусу: у зоні небезпеки 25 млн людей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Туреччина готується до нового сильного землетрусу: у зоні небезпеки 25 млн людей
У Туреччині заявили про небезпеку нового землетрусу для всього регіону
фото із відкритих джерел

Сейсмолог Ейідоган заявив, що новий землетрус у Стамбулі зачепить весь регіон

 

Масштабний землетрус, передбачений турецькими сейсмологами, торкнеться всього регіону Мармурового моря. Про це заявив член Ради вчених стамбульської мерії з питань землетрусів Халюк Ейідоган. Він звернув увагу, що на території, яку зачепить стихійне лихо, проживає понад 25 млн людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова науковця.

«Йдеться про регіональну катастрофу, яка торкнеться не лише Стамбула, а й провінції Бурса, Чанаккале, Текірдаг, Коджаелі, Ялова», – зазначив сейсмолог.

Фахівець звернувся до мешканців цих провінцій та закликав їх потурбуватися про підготовку до землетрусу. Особливо обережними слід бути мешканцям прибережних зон. Ейідоган порадив або на якийсь час виїхати, або звести стійкі будівлі.

Раніше стало відомо, що турецький геолог Шенер Ушумезсой ще 20 днів тому попереджав про можливість потужного землетрусу магнітудою 6-6,5 у районі Кумбургазу та Силіврі на узбережжі Стамбула. Професор Ушумезсой дав новий коментар після землетрусу. За його словами, підземні поштовхи можуть бути небезпечними в зсувних зонах, але ризику нового сильного землетрусу немає.

Нагадаємо, сильний землетрус стався у Стамбулі 23 квітня. Магнітуда досягла 6,2. Постраждалими вважаються 236 людей – усі вони отримали травми через необережні дії, спричинені панікою. Жертв, як і масштабних руйнувань немає. Відчутні афтершоки продовжуватимуться кілька тижнів, заявили сейсмологи.

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Теги: Туреччина землетрус

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