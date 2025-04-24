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Внаслідок землетрусу в Стамбулі стався розлом ґрунту завдовжки 35 км

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Внаслідок землетрусу в Стамбулі стався розлом ґрунту завдовжки 35 км
Туреччина продовжує фіксувати наслідки потужного землетрусу
фото із відкритих джерел

Після вчорашнього землетрусу зареєстровано загалом 184 афтершоки, у тому числі сім поштовхів магнітудою від 3 балів

Внаслідок вчорашніх землетрусів у Мармуровому морі стався розрив ділянки розлому завдовжки близько 35 км та шириною 9,5 км. Про пише «Главком»,  з посиланням на Dünya Gazetesi.

У попередньому звіті Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) про землетрус магнітудою 6,2 у Стамбулі повідомляється, що після основного поштовху було зареєстровано загалом 184 афтершоки, у тому числі сім поштовхів магнітудою від 3 балів.

Наголошується, що ці поштовхи в основному відбувалися на північному краю центральної западини Мармурового моря та в районах, близьких до основної лінії розлому.

За попередньою оцінкою Наукової ради AFAD із землетрусів, на лінії розлому відбулося усунення приблизно на 30 см.

Нагадаємо, 23 квітня біля узбережжя Силіврі в Стамбулі о 12:49 за місцевим часом стався землетрус магнітудою 6,2, який був відчутним у сусідніх провінціях. Підземний поштовх був зареєстрований у центральному сегменті Північно-Анатолійського розлому на глибині близько 7 км.

Наголошується, що землетрус тривав близько 13 секунд та відчувався на території 300 км. Ще один підземний поштовх відчули у Стамбулі 24 квітня зранку о 07.21. Магнітуда землетрусу була оголошена як 4,1.

Теги: Туреччина Стамбул землетрус

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