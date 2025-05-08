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«Вони притягнули війну в Україну?» Анонс концерту відомої групи спровокував дискусії у мережі

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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На майданчиках з продажу квитків на концерти «Грін Грей» підкреслюють, що всі пісні на концерті пролунають українською мовою
фото: скріншот з відео

Концерти «Грін Грей» часто супроводжуються хвилею критики та звинувачень

Анонс концертного туру легендарного українського гурту «Грін Грей», який останнім часом активно українізує свій репертуар та презентує нові патріотичні пісні, зокрема «Горить Москва», викликали неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналіста Руслана Кухарчука.

Кухарчук у своєму дописі відзначив творче переосмислення «Грін Грей», їхню спробу «переусвідомити українськість» та закріпити статус «активних ветеранів українського року». Він нагадав, що гурт не лише перекладає свої старі хіти українською, як «Емігрант» та «Під дощем», але й створює нові композиції, що відображають сучасні реалії.

Проте, за словами журналіста, кожен анонс концерту «Грін Грей» неминуче супроводжується хвилею критики та звинувачень. Частина українців не може пробачити гурту їхнього російськомовного минулого та участі в агітаційних концертах політиків, які не користуються широкою підтримкою в суспільстві.

Також у соцмережах активно обговорюють діяльність гурту:

«Вони притягнули війну в Україну?» Анонс концерту відомої групи спровокував дискусії у мережі фото 1
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«Вони притягнули війну в Україну?» Анонс концерту відомої групи спровокував дискусії у мережі фото 2
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«Вони притягнули війну в Україну?» Анонс концерту відомої групи спровокував дискусії у мережі фото 3
скріншот

Кухарчук закликав до прощення та підтримки тих, хто залишається в Україні та продовжує творити. «Тут, в цій країні вже мало хто залишився. Здебільшого вже поїхали або збираються поїхати, загинули або загинуть. Або просто зламалися і зупинились. Навіщо ненавидіти тих, хто тут все ще є і хто створює? Нам потрібна любов. Любов до всіх своїх. Любов, прощення і підтримка», – зазначає Кухарчук.

Як відомо, «Грін Грей» заснований навесні 1993 року в Києві. У творчому доробку гурту прослідковується суміш стилів та напрямків – фанк, рок, тріп-хоп, дабстеп. Самі учасники гурту жартома називають свій стиль «укр-попом» – за аналогією з «брат-попом». Візитівкою гурту стали пісні «Під дощем», «Мазафака», «Емігрант», «Стереосистема», «Той день».

На майданчиках з продажу квитків на концерти «Грін Грей» підкреслюють, що всі пісні на концерті пролунають українською мовою, а також буде проведено збір на користь ЗСУ.

Нагадаємо, скандальний український репер та продюсер Потап розсекретив, де живе зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських. 

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Теги: концерт співак

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