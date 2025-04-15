У Каліфорнії стався потужний землетрус

Серйозних руйнувань чи постраждалих не виявлено

14 квітня на півдні американського штату Каліфорнія стався землетрус магнітудою 5,2. Про це інформує CNN із посиланням на Геологічну службу США, передає «Главком».

Підземні поштовхи були зафіксовані близько 10-ї години ранку за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився за кілька км на південь від одного з населених пунктів неподалік кордону зі Мексикою, на глибині приблизно 13 км.

Після основного удару було зафіксовано низку афтершоків меншої сили. Влада міста Сан-Дієго повідомила, що серйозних руйнувань чи постраждалих не виявлено.

Екстрені служби та місцеві органи влади залишаються у підвищеній готовності. У шерифському департаменті зазначили, що ситуація перебуває під постійним контролем, а зв’язок із жителями регіону здійснюється у звичному режимі.

Раніше ми писали, що число загиблих в результаті руйнівного землетрусу в М’янмі зросло до 3354 осіб. Також 4850 людей отримали поранення і 220 зникли безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Глава ООН з надання допомоги Том Флетчер провів вечір п’ятниці у другому за величиною місті М’янми Мандалай, неподалік від епіцентру землетрусу та заявив, що гуманітарні та громадські групи очолили реагування на землетрус із «мужністю, майстерністю та рішучістю».

«Багато хто сам втратив усе, але продовжував йти, щоб підтримати тих, хто вижив», – сказав Флетчер.

Нагадаємо, в Ірані в районі ядерного об'єкта, який є головним місцем збагачення урану в країні, стався землетрус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Згідно з даними Іранського сейсмологічного центру, землетрус магнітудою 5,0 стався неподалік міста Ісфахан у центральній частині Ірану. Через кілька годин було зафіксовано другий поштовх магнітудою 4,5.