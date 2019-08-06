Алена Шоптенко устроила фотосессию на берегу моря



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Алена Шоптенко instagram.com/alena_shoptenko

Украинская танцовщица и хореограф порадовала поклонников новыми снимками

Алена Шоптенко не так давно призналась, почти три года не имела возможности уйти в отпуск. И вот, наконец-то ей удалось вырваться на недельку на берег моря.

Во время отдыха украинская танцовщица и хореограф проекта «Танцы со звездами» активно ведет странички в соцсетях и публикует фотографии.

Так, сегодня Алена похвасталась новым фотосетом. На снимках Шоптенко позирует в черном купальнике и в халатике.

«Мой личный all inclusive лайфхак! Фотографироваться в купальнике в конце отдыха все же можно, но лучше надеть халатик», - так подписала звезда снимки в Instagram.

Поклонники оценили изгибы тела украинской танцовщицы и отметили, что без халатика ей гораздо лучше.



