Алена Шоптенко устроила фотосессию на берегу моря
Алена Шоптенко
instagram.com/alena_shoptenko
Украинская танцовщица и хореограф порадовала поклонников новыми снимками
Алена Шоптенко не так давно призналась, почти три года не имела возможности уйти в отпуск. И вот, наконец-то ей удалось вырваться на недельку на берег моря.
Во время отдыха украинская танцовщица и хореограф проекта «Танцы со звездами» активно ведет странички в соцсетях и публикует фотографии.
Так, сегодня Алена похвасталась новым фотосетом. На снимках Шоптенко позирует в черном купальнике и в халатике.
instagram.com/alena_shoptenko
«Мой личный all inclusive лайфхак! Фотографироваться в купальнике в конце отдыха все же можно, но лучше надеть халатик», - так подписала звезда снимки в Instagram.
Поклонники оценили изгибы тела украинской танцовщицы и отметили, что без халатика ей гораздо лучше.