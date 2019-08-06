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    Фото

    Алена Шоптенко устроила фотосессию на берегу моря

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    Алена Шоптенко - Алена Шоптенко устроила фотосессию на берегу моря
    Алена Шоптенко
    instagram.com/alena_shoptenko

    Украинская танцовщица и хореограф порадовала поклонников новыми снимками

    Алена Шоптенко не так давно призналась,  почти три года не имела возможности уйти в отпуск. И вот, наконец-то ей удалось вырваться на недельку на берег моря.

    Во время отдыха украинская танцовщица и хореограф проекта «Танцы со звездами» активно ведет странички в соцсетях и публикует фотографии.

    Так, сегодня Алена похвасталась новым фотосетом. На снимках Шоптенко позирует в черном купальнике и в халатике.

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    Алена Шоптенко устроила фотосессию на берегу моря
    Алена Шоптенко устроила фотосессию на берегу моря
    Алена Шоптенко устроила фотосессию на берегу моря
    Алена Шоптенко устроила фотосессию на берегу моря
    Алена Шоптенко устроила фотосессию на берегу моря
    Алена Шоптенко устроила фотосессию на берегу моря
    instagram.com/alena_shoptenko

    «Мой личный all inclusive лайфхак! Фотографироваться в купальнике в конце отдыха все же можно, но лучше надеть халатик», - так подписала звезда снимки в Instagram.

    Поклонники оценили изгибы тела украинской танцовщицы и отметили, что без халатика ей гораздо лучше.


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