C голым животом и ирокезом: Киану Ривз удивил поклонников внешним видом



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Голливудский красавец Киану Ривз удивил поклонников нетипичным для него образом. Так, актера заметили с огромной пушистой бородой, выбритыми висками и в кучерявом парике

Поклонники в полном замешательстве. Ведь на опубликованных в Twitter кадрах актера просто не узнать. На первый взгляд можно подумать, что Киану запустил себя и перестал ухаживать.

Но все оказалось намного проще – кадры были сделаны на съемочной площадке продолжения научно-фантастической комедии «Невероятные приключения Билла и Теда», которая выйдет в прокат в 2020 году.

twitter.com/keanuthings

Прекрасным дополнением к этому луку стала подкатанная к груди футболка. Доподлинно не известно, так было надо, или актеру просто стало жарко.

twitter.com/keanuthings

«Невероятные приключения Билла и Теда» – фантастическая комедия. Это третий фильм из франшизы Bill & Ted, рассказывающий историю двух друзей, которые хотели создать свою рок-группу, а взамен положили начало утопической общине будущего.

Первый фильм серии «Билл и Тед» с Киану Ривзом в роли Теда вышел в 1989 году. В 1991-м в прокат выпустили вторую часть.

Комический сюжет рассказывает о путешествиях во времени и драматических перипетиях жизни амбициозных музыкантов.

Джерело: 1plus1.ua