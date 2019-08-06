  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    C голым животом и ирокезом: Киану Ривз удивил поклонников внешним видом

    • Розсилка
    C голым животом и ирокезом: Киану Ривз удивил поклонников внешним видом
    http://mmorpg.su

    Голливудский красавец Киану Ривз удивил поклонников нетипичным для него образом. Так, актера заметили с огромной пушистой бородой, выбритыми висками и в кучерявом парике

    Поклонники в полном замешательстве. Ведь на опубликованных в Twitter кадрах актера просто не узнать. На первый взгляд можно подумать, что Киану запустил себя и перестал ухаживать. 

    Но все оказалось намного проще – кадры были сделаны на съемочной площадке продолжения научно-фантастической комедии «Невероятные приключения Билла и Теда», которая выйдет в прокат в 2020 году. 

    67534388_2438906246132505_8850145237167767552_ntwitter.com/keanuthings

    Прекрасным дополнением к этому луку стала подкатанная к груди футболка. Доподлинно не известно, так было надо, или актеру просто стало жарко.

    68353138_372603550044086_5101329551644950528_ntwitter.com/keanuthings

    «Невероятные приключения Билла и Теда» – фантастическая комедия. Это третий фильм из франшизы Bill & Ted, рассказывающий историю двух друзей, которые хотели создать свою рок-группу, а взамен положили начало утопической общине будущего. 

    Первый фильм серии «Билл и Тед» с Киану Ривзом в роли Теда вышел в 1989 году. В 1991-м в прокат выпустили вторую часть.

    Комический сюжет рассказывает о путешествиях во времени и драматических перипетиях жизни амбициозных музыкантов.

    Джерело: 1plus1.ua

    Читайте також
    знаменитости фотография кино Twitter актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ