Настя Приходько похвасталась отдыхом в США

Украинская певица и волонтер решила устроить себе небольшие каникулы

Анастасия Приходько решила совместить приятное с полезным - дать несколько концертов и отдохнуть. По словам певицы, она находится невероятном восторге от достопримечательностей и все свободное время посвящает экскурсиям и пешим прогулкам. А своими впечатлениями делится с поклонниками в соцсети. «Это невозможно описать, красотища



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Анастасия Приходько

Украинская певица и волонтер решила устроить себе небольшие каникулы

Анастасия Приходько решила совместить приятное с полезным - дать несколько концертов и отдохнуть.

По словам певицы, она находится невероятном восторге от достопримечательностей и все свободное время посвящает экскурсиям и пешим прогулкам. А своими впечатлениями делится с поклонниками в соцсети.

«Это невозможно описать, красотища просто, знаменитый Central Park где снимали фильм «Один дома 2». Сейчас тут намного красивее, чем в фильме! Все цветёт, белочки бегают по парку, лошади кругом. 29 градусов и любимая coca-cola со льдом! Просто ходишь и наслаждаешься природой!», - восторженно пишет артистка.

«Говорят что американцы глупые? Нихрена, у них вход в музеи бесплатный! Просто заходишь и если захочешь оставишь денег столько, сколько считаешь нужным, а можешь и вообще ничего не давать! Они говорят, что искусство для людей, и они должны культурно обогащаться!», - поделилась впечатлениями Анастасия после после посещения The Metropolitan Museum of Art.

Также певица отметила, что еда в Украине вкуснее.

«Стандартный классический «Цезарь». Это невозможно есть. Твердая двойка, нам пятерка. Мы выигрываем в этом плане! Потому что у них просто листья салата и пармезан с чем-то непонятным. «Мак» классический, чиз-меню за 4,50 $ один в один. Нет разницы совсем. 5:5», - отметила Приходько.