Кто стал первым неудачником шоу «Танцы со звездами» (фото)

В зону риска попали три звездные пары.

Вчера состоялся второй прямой эфир обновленного пятого сезона шоу «Танцы со звездами».

В результате голосования судей и зрителей, в зону риска попали три пары: Джамала и Антон Нестерко, Фагот и Екатерина Тришина и Иван Люленов и Яна Цибульская. Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли Джамалу и Фагота.

Проект покинули Иван Люленов и Яна Цибульская.

Для участников вылет был настоящим шоком. В прощальной речи они не были многословными. «Всем спасибо большое», – сказав юморист.

«Хотим сказать, что мы очень благодарны всем, кто поддерживал нас. Нам очень жаль, что мы не сможем еще потанцевать. Мы готовили классные танцы для вас. Я думаю, что Ваня мог бы еще себя показать. Очень жаль, он очень классный", — прокомментировала Яна.

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.