Упали в обморок. Том Круз сразил целое стадо коров на съемках «Миссии невыполнимой»

Испускаемый ультразвук должен был защитить Круза от летающих надоедливых дронов

Во время съемок седьмой части фильма «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной роли целое стадо коров упало в обморок из-за специального ультразвука. Предназначался он не для животных, а для квадрокоптеров, с помощью которых следят за актером, пишет The Sun.

Съемки фильма проходят на территории национального парка «Озерный край» в Англии. По сюжету герой Тома Круза (шпион Итан Хант) должен был приземлиться с парашютом в кадре. Во время прыжков съемочная группа включала специальные устройства, издающие высокочастотный шум. Испускаемый ультразвук должен был защитить Круза от летающих надоедливых дронов, а в итоге сразил наповал целое стадо коров. Несколько десятков животных, которые паслись неподалеку, потеряли сознание. К счастью, после выключения устройства они пришли в себя.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык впервые рассказала о первой работе в киевском ЖЭКе.

В своем Инстаграме Билык поделилась роликом, в котором призналась, как ее родная мама отговаривала о карьере в шоу-бизнесе, поскольку для этого «нужно иметь блат и деньги»