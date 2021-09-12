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    Упали в обморок. Том Круз сразил целое стадо коров на съемках «Миссии невыполнимой»

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    Голливудский актер Том Круз - Упали в обморок. Том Круз сразил целое стадо коров на съемках «Миссии невыполнимой»
    Голливудский актер Том Круз

    Испускаемый ультразвук должен был защитить Круза от летающих надоедливых дронов

    Во время съемок седьмой части фильма «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной роли целое стадо коров упало в обморок из-за специального ультразвука. Предназначался он не для животных, а для квадрокоптеров, с помощью которых следят за актером, пишет The Sun.

    Съемки фильма проходят на территории национального парка «Озерный край» в Англии. По сюжету герой Тома Круза (шпион Итан Хант) должен был приземлиться с парашютом в кадре. Во время прыжков съемочная группа включала специальные устройства, издающие высокочастотный шум. Испускаемый ультразвук должен был защитить Круза от летающих надоедливых дронов, а в итоге сразил наповал целое стадо коров. Несколько десятков животных, которые паслись неподалеку, потеряли сознание. К счастью, после выключения устройства они пришли в себя.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык впервые рассказала о первой работе в киевском ЖЭКе.

    В своем Инстаграме Билык поделилась роликом, в котором призналась, как ее родная мама отговаривала о карьере в шоу-бизнесе, поскольку для этого «нужно иметь блат и деньги»

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Упали в обморок. Том Круз сразил целое стадо коров на съемках «Миссии невыполнимой»