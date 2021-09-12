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    Бизнесмен извинился за изнасилование модели, купив ей лабутены за $70 тысяч

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    Бизнесмен извинился за изнасилование модели, купив ей лабутены за $70 тысяч
    instagram.com/stefaniegurzanski/

    Стивен Клобек отрицает все обвинения бывшей возлюбленной

    Фото: Mr Photoman / SplashNews.Com / Legion-media

    Популярная модель обвинила в изнасиловании своего бывшего поклонника, основателя американской компании Diamond Resorts Стивена Клобека (Stephen Cloobeck). Соответсвующий иск поступил в суд Калифорнии, сообщает в эксклюзивном материале Page Six.

    26-летняя Стефани Гурзански (Stefanie Gurzanski), известная в соцсетях под псевдонимом Baby G, рассказала, что ее первая встреча с 59-летним Клобеком состоялась в его особняке. По словам девушки, на свидании бизнесмен стянул с нее платье и проявил действия сексуального характера без ее согласия.

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    Бизнесмен извинился за изнасилование модели, купив ей лабутены за $70 тысяч
    Бизнесмен извинился за изнасилование модели, купив ей лабутены за $70 тысяч
    Бизнесмен извинился за изнасилование модели, купив ей лабутены за $70 тысяч
    Бизнесмен извинился за изнасилование модели, купив ей лабутены за $70 тысяч
    Бизнесмен извинился за изнасилование модели, купив ей лабутены за $70 тысяч
    Бизнесмен извинился за изнасилование модели, купив ей лабутены за $70 тысяч
    Бизнесмен извинился за изнасилование модели, купив ей лабутены за $70 тысяч
    Бизнесмен извинился за изнасилование модели, купив ей лабутены за $70 тысяч
    Бизнесмен извинился за изнасилование модели, купив ей лабутены за $70 тысяч
    instagram.com/stefaniegurzanski/

    На следующий день «в знак примирения» миллиардер пригласил Гурзански за покупками. Во время шопинга он привел ее в магазин люксового бренда Louboutin и приобрел для нее обувь на 70 тысяч долларов. Отмечается, что после этого пара посетила несколько других бутиков, где девушка получила в подарок различные предметы роскоши.

    «Госпожа Гурзански не смогла справиться с эмоциями и последствиями подлого поступка Клобека и, как многие жертвы сексуального насилия, не верила, что оказалась в подобной ситуации. Она сделала все возможное, чтобы рационализировать произошедшее в своей голове и простить себя за то, что случилось», — говорится в сообщении защиты.

    Сама Гурзански добавила, что на протяжении пяти месяцев отношений бизнесмен требовал от нее перестать публиковать откровенные снимки на OnlyFans и обзывал ее работницей секс-индустрии. По этой причине девушка решила с ним расстаться.

    В настоящий момент разбирательства по делу продолжаются, Стивен Клобек отрицает все обвинения бывшей возлюбленной.

    Известно, что Гурзански выдвинула встречный иск в адрес Клобека после того, как он обвинил ее в вымогательстве дорогих подарков на сумму более чем один миллион долларов. В его заявлении также говорилось, что Гурзански без разрешения использовала его дом и частный самолет в качестве фона для своих откровенных фотосессий.

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    Теги: знаменитости модель шоу-бизнес изнасилование
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    Бизнесмен извинился за изнасилование модели, купив ей лабутены за $70 тысяч