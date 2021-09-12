Легендарной пары. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на красной дорожке в Венеции

Первый официальный выход воссоединившейся пары

В последний конкурсный день 78-го Венецианского кинофестиваля до экранов Мостры добрался средневековый эпос Ридли Скотта «Последняя дуэль». Оператором картины выступил Дариуш Вольский, который за год успел снять для Ридли сразу два хита: «Дуэль» и не менее ожидаемый «Дом Гуччи». Интересно и то, что в обоих фильмах в главной роли снялся Адам Драйвер.

Каст в сегодняшней премьере сильный: в него также входят Джоди Комер, Бен Аффлек и Мэтт Деймон (старые друзья, много лет назад вместе получившие «Оскар» за «Умницу Уилла Хантинга», стали еще и сценаристами этой картины). Именно эта команда представила «Последнюю дуэль» на красной дорожке на финишной прямой киносмотра, а к Бену присоединилась его возлюбленная Дженнифер Лопес — это первый официальный выход воссоединившейся пары.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык впервые рассказала о первой работе в киевском ЖЭКе.

В своем Инстаграме Билык поделилась роликом, в котором призналась, как ее родная мама отговаривала о карьере в шоу-бизнесе, поскольку для этого «нужно иметь блат и деньги»