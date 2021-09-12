  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Легендарной пары. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на красной дорожке в Венеции

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Легендарной пары. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на красной дорожке в Венеции

    Первый официальный выход воссоединившейся пары

    В последний конкурсный день 78-го Венецианского кинофестиваля до экранов Мостры добрался средневековый эпос Ридли Скотта «Последняя дуэль». Оператором картины выступил Дариуш Вольский, который за год успел снять для Ридли сразу два хита: «Дуэль» и не менее ожидаемый «Дом Гуччи». Интересно и то, что в обоих фильмах в главной роли снялся Адам Драйвер.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Легендарной пары. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на красной дорожке в Венеции
    Легендарной пары. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на красной дорожке в Венеции
    Легендарной пары. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на красной дорожке в Венеции
    Легендарной пары. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на красной дорожке в Венеции
    Легендарной пары. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на красной дорожке в Венеции
    Легендарной пары. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на красной дорожке в Венеции
    Легендарной пары. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на красной дорожке в Венеции

    Каст в сегодняшней премьере сильный: в него также входят Джоди Комер, Бен Аффлек и Мэтт Деймон (старые друзья, много лет назад вместе получившие «Оскар» за «Умницу Уилла Хантинга», стали еще и сценаристами этой картины). Именно эта команда представила «Последнюю дуэль» на красной дорожке на финишной прямой киносмотра, а к Бену присоединилась его возлюбленная Дженнифер Лопес — это первый официальный выход воссоединившейся пары.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык впервые рассказала о первой работе в киевском ЖЭКе.

    В своем Инстаграме Билык поделилась роликом, в котором призналась, как ее родная мама отговаривала о карьере в шоу-бизнесе, поскольку для этого «нужно иметь блат и деньги»

    Читайте также: Что Ирина Билык подарила бывшему мужу на юбилей. Звезда раскрыла секрет
    Теги: знаменитости Дженнифер Лопес шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Легендарной пары. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на красной дорожке в Венеции