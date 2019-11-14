Во вселенной Marvel появятся три новых супергероя



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Gока не известно, будут ли новые супергерои сражаться наравне с Мстителями или будут задействованы в повествовании в качестве второстепенных персонажей

Глава студии рассказал, что новых персонажей сначала увидят зрители сериалов на Disney+

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в киновселенной появятся три новых супергероя, сообщает The Hollywood Reporter.

Продюсер уточнил, что это будут мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина, и добавил, что пока не известно, будут ли они сражаться наравне с Мстителями или будут задействованы в повествовании в качестве второстепенных персонажей.

Тем временем, папарацци засекли Анджелину Джоли на съемках супергеройского фильма киновселенной Marvel.

Файги отметил, что впервые новые герои появятся в сериалах на стриминговом сервисе Disney+, а уже после этого – в фильмах Marvel.

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