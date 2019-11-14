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    Шоу-биз

    Во вселенной Marvel появятся три новых супергероя

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    Gока не известно, будут ли новые супергерои сражаться наравне с Мстителями или будут задействованы в повествовании в качестве второстепенных персонажей - Во вселенной Marvel появятся три новых супергероя
    Gока не известно, будут ли новые супергерои сражаться наравне с Мстителями или будут задействованы в повествовании в качестве второстепенных персонажей

    Глава студии рассказал, что новых персонажей сначала увидят зрители сериалов на Disney+

    Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в киновселенной появятся три новых супергероя, сообщает The Hollywood Reporter.

    Продюсер уточнил, что это будут мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина, и добавил, что пока не известно, будут ли они сражаться наравне с Мстителями или будут задействованы в повествовании в качестве второстепенных персонажей.

    Тем временем, папарацци засекли Анджелину Джоли на съемках супергеройского фильма киновселенной Marvel.

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    Во вселенной Marvel появятся три новых супергероя
    Во вселенной Marvel появятся три новых супергероя
    Во вселенной Marvel появятся три новых супергероя
    Во вселенной Marvel появятся три новых супергероя
    Во вселенной Marvel появятся три новых супергероя
    Во вселенной Marvel появятся три новых супергероя
    Во вселенной Marvel появятся три новых супергероя
    Во вселенной Marvel появятся три новых супергероя
    Во вселенной Marvel появятся три новых супергероя
    Во вселенной Marvel появятся три новых супергероя

    Файги отметил, что впервые новые герои появятся в сериалах на стриминговом сервисе Disney+, а уже после этого – в фильмах Marvel.

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