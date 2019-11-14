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    Шоу-биз

    Билли Айлиш выпустила новую песню

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    <p>Билли Айлиш впервые спела песню серьезную песню</p> <div></div> - Билли Айлиш выпустила новую песню

    Билли Айлиш впервые спела песню серьезную песню

    Певица посвятила трек своему брату

    Билли Айлиш – певица, которая стала главным музыкальным открытием этого года, — выпустила новый трек Everything I Wanted. Это ее первый сингл после выхода дебютного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, который вышел в марте.

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    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню
    Билли Айлиш выпустила новую песню

    Билли посвятила этот трек своему брату Финнеасу О'Коннеллу, с которым они вместе сочиняют музыку. В песне рассказывается о кошмаре, который приснился ей: во сне она увидела, будто покончила с собой, а друзьям и поклонникам было все равно.

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