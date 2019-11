Билли Айлиш выпустила новую песню



Билли Айлиш впервые спела песню серьезную песню

Певица посвятила трек своему брату

Билли Айлиш – певица, которая стала главным музыкальным открытием этого года, — выпустила новый трек Everything I Wanted. Это ее первый сингл после выхода дебютного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, который вышел в марте.

Билли посвятила этот трек своему брату Финнеасу О'Коннеллу, с которым они вместе сочиняют музыку. В песне рассказывается о кошмаре, который приснился ей: во сне она увидела, будто покончила с собой, а друзьям и поклонникам было все равно.

