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    Жизнь

    Киану Ривз в роли растения: вышел трейлер мультфильма «Губка Боб 3»

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    <p>Киану Ривз сыграет говорящее перекати-поле.</p> <div></div> - Киану Ривз в роли растения: вышел трейлер мультфильма «Губка Боб 3»

    Киану Ривз сыграет говорящее перекати-поле.

    Премьера мультфильма запланирована на май 2022 года

    Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Губка Боб 3». В нем неожиданно появляется Киану Ривз, который сыграл в картине говорящее перекати-поле.

    По сюжету герои нового мультфильма отправятся в опасное путешествие, чтобы найти пропавшего питомца Губки Боба – улитку Гэри. В поисках улитки друзья попадут в загадочный город Атлантик-Сити, где их ждут увлекательные приключения.

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