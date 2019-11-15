Киану Ривз в роли растения: вышел трейлер мультфильма «Губка Боб 3»



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Киану Ривз сыграет говорящее перекати-поле.

Премьера мультфильма запланирована на май 2022 года

Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Губка Боб 3». В нем неожиданно появляется Киану Ривз, который сыграл в картине говорящее перекати-поле.

По сюжету герои нового мультфильма отправятся в опасное путешествие, чтобы найти пропавшего питомца Губки Боба – улитку Гэри. В поисках улитки друзья попадут в загадочный город Атлантик-Сити, где их ждут увлекательные приключения.