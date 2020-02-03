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    Шоу-биз

    Леди Гага впервые вышла в свет с новым любовником (фото)

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    Долгое время Гаге приписывали интрижку с Брэдли Купером - Леди Гага впервые вышла в свет с новым любовником (фото)
    Долгое время Гаге приписывали интрижку с Брэдли Купером

    Год назад певица разорвала помолвку с Кристианом Карино

    Леди Гага впервые появилась на публике с новым возлюбленным - предпринимателем Майклом Полански. Поводом для свидания в окружении тысяч любопытных глаз стал Супербоул - решающая игра Национальной футбольной лиги, на которой вчера в прямом и переносном смысле зажигали Джей Ло и Шакира. После окончания матча 33-летняя Гага и ее бойфренд покинули стадион в обнимку.

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    Леди Гага впервые вышла в свет с новым любовником (фото)
    Леди Гага впервые вышла в свет с новым любовником (фото)
    Леди Гага впервые вышла в свет с новым любовником (фото)
    Леди Гага впервые вышла в свет с новым любовником (фото)
    Леди Гага впервые вышла в свет с новым любовником (фото)

    Напомним, год назад певица разорвала помолвку с Кристианом Карино, после чего ей долгое время приписывали интрижку с Брэдли Купером и обвиняли в его расставании с Ириной Шейк. Тем не менее, со временем всем стало очевидно, что Гагу и Брэдли связывали дружба и профессиональные отношения.

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