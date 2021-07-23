Леди Гага взволновала фанатов роскошной фигурой в бикини (видео)

Фанаты похвалили внешний вид Гаги в комментариях под постом

Американская поп-исполнительница Леди Гага показала фигуру в откровенном образе и взволновала поклонников. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram.

На размещенном в сети ролике видно, как 35-летняя певица выходит из бассейна. Она одета в бикини оранжевого цвета. Чашки топа ее купальника выполнены в форме звезд, а к плавкам присоединена четырехъярусная золотистая цепь. Свой образ исполнительница дополнила солнцезащитными очками, серьгами, колье и браслетами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Фанаты похвалили внешний вид Гаги в комментариях под постом. «Что за красавица!», «Королева!», «Умоляю, раскрой секрет своей красоты!», «Я люблю тебя, ты мой кумир!», «Великолепное тело!» — писали они.

Ранее в июле Леди Гага позагорала на солнце топлес и без макияжа. На снимке певица была сфотографирована на территории собственного дома. При этом обнаженную грудь она прикрыла рукой. «Пусть ваше сердце сияет, как солнце», — подписала Гага пост, который набрал 1,2 миллиона лайков.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.