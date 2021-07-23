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    Леди Гага взволновала фанатов роскошной фигурой в бикини (видео)

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    Американская поп-исполнительница Леди Гага - Леди Гага взволновала фанатов роскошной фигурой в бикини (видео)
    Американская поп-исполнительница Леди Гага
    Кадр: @ladygaga

    Фанаты похвалили внешний вид Гаги в комментариях под постом

    Американская поп-исполнительница Леди Гага показала фигуру в откровенном образе и взволновала поклонников. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram.

    На размещенном в сети ролике видно, как 35-летняя певица выходит из бассейна. Она одета в бикини оранжевого цвета. Чашки топа ее купальника выполнены в форме звезд, а к плавкам присоединена четырехъярусная золотистая цепь. Свой образ исполнительница дополнила солнцезащитными очками, серьгами, колье и браслетами.

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    Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

    Фанаты похвалили внешний вид Гаги в комментариях под постом. «Что за красавица!», «Королева!», «Умоляю, раскрой секрет своей красоты!», «Я люблю тебя, ты мой кумир!», «Великолепное тело!» — писали они.

    Ранее в июле Леди Гага позагорала на солнце топлес и без макияжа. На снимке певица была сфотографирована на территории собственного дома. При этом обнаженную грудь она прикрыла рукой. «Пусть ваше сердце сияет, как солнце», — подписала Гага пост, который набрал 1,2 миллиона лайков.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Леди Гага
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    Леди Гага взволновала фанатов роскошной фигурой в бикини (видео)