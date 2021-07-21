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    Принца Гарри не хотят видеть на юбилее Елизаветы II

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    Принц Гарри - Принца Гарри не хотят видеть на юбилее Елизаветы II
    Принц Гарри

    Члены королевской семьи разгневаны и глубоко разочарованы поступком Гарри

    Принц Гарри может не получить приглашение на праздничные мероприятия по случаю 70-летия правления его бабушки, королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает газета Daily Mail.

    Причиной такого решения со стороны Букингемского дворца может стать публикация скандальных мемуаров герцога Сассекского, в которых он разоблачает британскую королевскую семью. По данным источников газеты, это может стать «последней каплей» для Гарри и его семьи, отношения с которыми уже находятся на грани разрыва.

    Сообщается, что члены королевской семьи разгневаны и глубоко разочарованы поступком Гарри — не только из-за самого решения написать книгу подобного формата, но и из-за «явно преднамеренных» сроков публикации. Выход мемуаров принца запланирован на осень следующего года, сразу после юбилея королевы.

    Сам Гарри и его соавтор журналист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Мерингер уже год пишут мемуары, которые, как пообещал принц, «будут совершенно точным и полностью правдивым отчетом из первых рук о его жизни». И выход этой книги, по словам инсайдеров, может затмить празднование 70-летия королевы на троне, к которому вся семья с нетерпением готовится.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости
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    Принца Гарри не хотят видеть на юбилее Елизаветы II