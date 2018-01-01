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    Шоу-биз

    Российский депутат сломал челюсть известному диджею

    Пьяного политика возмутило то, что артист отказался с ним сфотографироваться
    На вечеринке в одном из ночных клубов в России был избит музыкальный продюсер и диджей Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash. На музыканта напал бывший депутат от партии «Единая Россия» Александр Телепнев и его спутник. Конфликт начался с того, что знакомый политика подошел к диджею возле бара и попросил сделать совместную
    • Сьогодні, 13:09
    • Розсилка
    DJ Smash
    DJ Smash

    Пьяного политика возмутило то, что артист отказался с ним сфотографироваться

    На вечеринке в одном из ночных клубов в России был избит музыкальный продюсер и диджей Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash.

    На музыканта напал бывший депутат от партии «Единая Россия» Александр Телепнев и его спутник. Конфликт начался с того, что знакомый политика подошел к диджею возле бара и попросил сделать совместную фотографию, на что получил отказ. После этого мужчина оттащил Ширмана от барной стойки и упал. Затем к музыканту подбежал Телепнев и ударил его в висок, сбив с ног. Продюсера продолжили избивать ногами.

    Пресса сообщает, что в травмпункте у Ширмана зафиксировали открытый перелом челюсти. По факту побоев заведено дело. Сам Телепнев назвал информацию о драке враньем.

    Визитной карточкой музыканта является хит Moscow Never Sleeps, котрый он выпустил в 2007 году.

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    Джерело: Вести

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