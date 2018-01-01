Российский депутат сломал челюсть известному диджею

Пьяного политика возмутило то, что артист отказался с ним сфотографироваться

На вечеринке в одном из ночных клубов в России был избит музыкальный продюсер и диджей Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash. На музыканта напал бывший депутат от партии «Единая Россия» Александр Телепнев и его спутник. Конфликт начался с того, что знакомый политика подошел к диджею возле бара и попросил сделать совместную



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DJ Smash

Пьяного политика возмутило то, что артист отказался с ним сфотографироваться

На вечеринке в одном из ночных клубов в России был избит музыкальный продюсер и диджей Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash.

На музыканта напал бывший депутат от партии «Единая Россия» Александр Телепнев и его спутник. Конфликт начался с того, что знакомый политика подошел к диджею возле бара и попросил сделать совместную фотографию, на что получил отказ. После этого мужчина оттащил Ширмана от барной стойки и упал. Затем к музыканту подбежал Телепнев и ударил его в висок, сбив с ног. Продюсера продолжили избивать ногами.

Пресса сообщает, что в травмпункте у Ширмана зафиксировали открытый перелом челюсти. По факту побоев заведено дело. Сам Телепнев назвал информацию о драке враньем.

Визитной карточкой музыканта является хит Moscow Never Sleeps, котрый он выпустил в 2007 году.

Джерело: Вести