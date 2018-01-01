Генпрокурор Нью-Йорка подав позов проти Ванштейна

Після багатьох звинувачень у домаганнях, цим питанням зайнялася влада

Генеральний прокурор Нью-Йорка Ерік Шнайдерман подав цивільний позов про сексуальні домагання проти продюсера Харві Вайнштейна, його брата Боба і їх компанії Weinstein Company.Про це повідомляє агентство Reuters. «У позові стверджується, що Вайнштейн роками сексуально домагався співробітниць, але керівники компанії, включаючи його брата,



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Харві Вайнштейн

Після багатьох звинувачень у домаганнях, цим питанням зайнялася влада

Генеральний прокурор Нью-Йорка Ерік Шнайдерман подав цивільний позов про сексуальні домагання проти продюсера Харві Вайнштейна, його брата Боба і їх компанії Weinstein Company.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«У позові стверджується, що Вайнштейн роками сексуально домагався співробітниць, але керівники компанії, включаючи його брата, мовчали, незважаючи на те, що їм неодноразово надавалися переконливі докази вчинків продюсера», - йдеться в повідомленні.

За словами прокурора, співробітники Вайнштейна склали довідник його пристрастей, який називали «біблією». Водії продюсера завжди повинні були мати з собою презервативи і готові ін'єкції препаратів для збудження. Співробітниці отримували погрози вбивства їх і всієї родини, їх примушували надавати сексуальні послуги за просування по роботі.

Нагадаємо, раніше акторка Ума Турман розповіла про домагання продюсера Харві Вайнштейна.