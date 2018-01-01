«Ты для нас умерла»: Зианджа рассказала о реакции родителей на каминг-аут

В откровенном интервью украинская певица-трансгендер рассказала всю правду о своей жизни после операции

Экс-Борис Апрель в буквальном смысле ворвался на первые полосы всех СМИ. Конечно же, невероятные перемены в облике и яркое выступление на «слепых прослушиваниях» шоу «Голос країни», которое развернуло кресла всех четырех звездных тренеров, не осталось незамеченным украинцами. Зианджа заставила говорить о себе даже



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Украинская певица-трансгенденр Зианджа (экс-Борис Апрель)

В откровенном интервью украинская певица-трансгендер рассказала всю правду о своей жизни после операции

Экс-Борис Апрель в буквальном смысле ворвался на первые полосы всех СМИ. Конечно же, невероятные перемены в облике и яркое выступление на «слепых прослушиваниях» шоу «Голос країни», которое развернуло кресла всех четырех звездных тренеров, не осталось незамеченным украинцами. Зианджа заставила говорить о себе даже бабушек на скамейке возле дома, которым кроме платежек за коммунальные услуги больше ничего не интересно.

Журналистам ТСН удалось разузнать, где провела последние 10 лет необычная певица.

По словам Зианджи, даже родители не знали, где она находится.

«Мне писали: “ Где ты? В какой пещере ты пропала? Почему так долго?”. А мне просто нравилось жить в изоляции. Никто не обращает внимание. Никто не фотографирует. Никто не просит сделать селфи. Это невероятная жизнь. Я прожила один год в Китае, в горах. Я познала себя», - начала свой рассказ Зианджа.

По мнению артистки, она всегда знала, что не сможет быть геем или встречаться с девушкой.

«У меня женская душа. Я помню, что лет так с шести, я поняла, что что-то не так. Я почувствовала, что мой взгляд на мир был не мужским. Куклы Барби, дочки-матери. Полностью, вот полностью как девочка. Даже в школе мальчики, которым я нравилась, понимали, что это не правильно, это мальчик, но энергия женская. Поэтому они меня все били. Бесконечно. И так проявляли свою симпатию», - продолжила певица.

Также артистка рассказала, что боялась негативной реакции общества и родных.

«Я родилась в таком обществе, где, если ты скажешь про это, что у тебя женская душа, тебя примут за сумасшедшую. Поэтому, я молчала эти долгие годы. В 21 был мой каминг-аут. Мои родители, конечно, восприняли это болезненно. Но я из понимаю. Могу понять. Отец сказал обидные слова. Он сказал, что «ты для нас умерла». Это было очень обидно услышать в свой день рождения. Мой каминг-аут был на мой день рождения»

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