Ирина Билык намекнула на скорую свадьбу старшего сына
Ирина Билык
instagram.com/bilyk_iryna/
Певица показала своего сына
На минувших выходных в Италии популярная украинская певица Ирина Билык присутствовала на роскошной свадьбе Алины Гросу. А как же иначе ведь, поп-легенда является крестной мамой «бджілки» украинской эстрады.
На мероприятие Билык прилетела вместе со своим страшим сыном Глебом. Правда, на торжество парень прилетел не только со своей звездной мамой, но и вместе с девушкой Алисой. Вскоре в блоге Ирины появилось фото молодых людей, а в комментариях она намекнула, что и они готовятся к свадьбе:
«Следующие в очереди», – подписала Ирина Билык снимок сына и его двушки, на котором оба позируют в ярко-фиолетовых нарядах. Что же, ждем, когда можно будет поздравлять и Ирину со столь радостным событием.