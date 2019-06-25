  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Ирина Билык намекнула на скорую свадьбу старшего сына

    • Розсилка
    <p>Ирина Билык</p> <p>instagram.com/bilyk_iryna/</p> - Ирина Билык намекнула на скорую свадьбу старшего сына

    Ирина Билык

    instagram.com/bilyk_iryna/

    Певица показала своего сына

    На минувших выходных в Италии популярная украинская певица Ирина Билык присутствовала на роскошной свадьбе Алины Гросу. А как же иначе ведь, поп-легенда является крестной мамой «бджілки» украинской эстрады.

    На мероприятие Билык прилетела вместе со своим страшим сыном Глебом. Правда, на торжество парень прилетел не только со своей звездной мамой, но и вместе с девушкой Алисой. Вскоре в блоге Ирины появилось фото молодых людей, а в комментариях она намекнула, что и они готовятся к свадьбе:

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Ирина Билык намекнула на скорую свадьбу старшего сына
    Ирина Билык намекнула на скорую свадьбу старшего сына
    Ирина Билык намекнула на скорую свадьбу старшего сына
    Ирина Билык намекнула на скорую свадьбу старшего сына
    instagram.com/bilyk_iryna/

    «Следующие в очереди», – подписала Ирина Билык снимок сына и его двушки, на котором оба позируют в ярко-фиолетовых нарядах. Что же, ждем, когда можно будет поздравлять и Ирину со столь радостным событием.

     Читайте также: Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери

     

    певица семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ