Ирина Билык намекнула на скорую свадьбу старшего сына



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Ирина Билык instagram.com/bilyk_iryna/

Певица показала своего сына

На минувших выходных в Италии популярная украинская певица Ирина Билык присутствовала на роскошной свадьбе Алины Гросу. А как же иначе ведь, поп-легенда является крестной мамой «бджілки» украинской эстрады.

На мероприятие Билык прилетела вместе со своим страшим сыном Глебом. Правда, на торжество парень прилетел не только со своей звездной мамой, но и вместе с девушкой Алисой. Вскоре в блоге Ирины появилось фото молодых людей, а в комментариях она намекнула, что и они готовятся к свадьбе:

«Следующие в очереди», – подписала Ирина Билык снимок сына и его двушки, на котором оба позируют в ярко-фиолетовых нарядах. Что же, ждем, когда можно будет поздравлять и Ирину со столь радостным событием.