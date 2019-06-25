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    Жизнь

    Дональд Гловер и Бейонсе спели вместе в новом трейлере «Короля Льва»

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    Дональд Гловер и Бейонсе спели вместе в новом трейлере «Короля Льва»

    Ремейк «Короля Льва» выйдет на экраны в 18 июле

    В сети появился новый тизер-трейлер к ремейку мультфильма «Король Лев», снятому в формате live-action.

    В 30-секундном ролике можно услышать, как Дональд Гловер и Бейонсе исполняют знаменитую песню Can You Feel the Love Tonight, которую для оригинального мультфильма в 1994 году написал Элтон Джон.

    В мировой прокат фильм выйдет 12 июля 2019 года.

    В киноверсии «Короля Льва» Симбу озвучивает актер и музыкант Дональд Гловер (Childish Gambino), а львицу Налу – певица Бейонсе. Муфаса вновь заговорит голосом Джеймса Эрла Джонса, а Пумбу озвучивает Сет Роген.

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