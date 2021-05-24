Лолита призналась, что изменяла Цекало с криминальным авторитетом

Позднее избранника звезды застрелили

Брак партнеров по кабаре-дуэту «Академия» длился на протяжении 12 лет: они развелись в 1999 году. В 90-е артисты были на пике популярности. Однако уже не тот момент их отношения были далеко не безоблачными. Лолита всерьез влюбилась. С этим представителем криминального мира она познакомилась на одном из корпоративных выступлений, которое организовал ее муж.

Артистка начала изменять мужу, но скрывала от него свое увлечение на стороне. «Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в этих переулках, и мы долго целовались. Я была замужем. Делала вид, что уходила гулять с собакой», — призналась Лолита.

Она считает этот роман одним из самых красивых в своей жизни, при этом исполнительница хита «На "Титанике"» старалась не обращать внимания на род занятий своего избранника. Именно заручившись поддержкой возлюбленного, певица ушла из кабаре-дуэта «Академия».

Если Цекало всегда смеялся над талантами Лолиты, то ее любовник был убежден, что она сможет добиться успеха. «Я ушла из "Академии" с огромным комплексом: мол, никому не нужна как певица. Муж мне всегда говорил: "Ты — тысяча первая певица. Ты никому не нужна». Я боялась», — рассказала артистка.

Как оказалось, возлюбленный поддерживал ее не только на словах. Мужчина помог звезде по-настоящему поверить в себя. «У меня была блокада, меня практически не брали на работу. Он иногда договаривался, сам платил деньги, а я не знала», — пояснила Лолита в эфире YouTube-шоу «50 вопросов».

Ранее «Скотч» сообщал, что президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады.

Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.