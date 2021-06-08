«Лучшие бедра планеты». Настя Каменских в бикини сверкнула роскошной фигурой (фото)

34-летняя певица предстала в откровенном летнем образе

Настя Каменских продемонстрировала достоинства фигуры в пикантном купальнике. Артистка примерила эффектный купальник с трендовым контрастным принтом. Белая ткань выигрышно оттеняла золотистый загар знаменитости.

Каменских, которая обожает провокационные аутфиты, похвасталась естественной красотой — она отказалась от макияжа. Брюнетка собрала длинные темные волосы в небрежный пучок. Артистка дополнила пляжный look многочисленными аксессуарами. В ушах звезды красовались стильные золотые серьги, на шее — тонкие цепочки с подвесками. Настя украсила запястье браслетом. «Хочется уже лета и фоткаться в купальниках. Я обожаю это, как вы могли заметить», — отметила девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.