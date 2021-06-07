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    Мадонна растрогала сеть кадрами с 90-летним отцом

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    Певица Мадонна - Мадонна растрогала сеть кадрами с 90-летним отцом
    Певица Мадонна

    Певица с детьми отпраздновала юбилей папы

    Популярная американская певица Мадонна поделилась редкими кадрами со своим отцом Сильвио Чикконе.

    Так, на днях мужчине исполнилось 90 лет. По случаю юбилея звезда вместе с детьми уехала в деревню Саттонс-Бей, штат Мичиган, чтобы поздравить родного человека. В своем Instagram знаменитость показала, как праздновала день рождения папы. В видео исполнительница смонтировала яркие фотографии.

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    Публикация от Madonna (@madonna)

    «Мой отец — тот, который выжил, он рос итальянским иммигрантом в США и пережил множество травм, но всегда упорно трудился для того, чтобы иметь все то, что у него есть. Он научил меня тому, как важно тщательно работать и зарабатывать себе на жизнь... Еще раз благодарю тебя. Это было особое событие — отпраздновать с моими детьми твое 90-летие на твоем винограднике», — написала знаменитость.

    Трогательное видео собрало более 1,2 млн просмотров и 7500 комментариев. Пользователи присоединились к поздравлениям именинника.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: знаменитости певица
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    Мадонна растрогала сеть кадрами с 90-летним отцом