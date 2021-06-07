Модель не нашла подходящее платье и решила просто нарисовать его на теле (фото)

Образ модели, которая теперь в шутку называет себя Дэни Виттон, завершила белая высокая коса

26-летняя инстаграм-модель Дэни Бэнкс на своем примере показала, что всегда можно найти, что надеть. Недавно девушка купила люксовую сумку, но ни одно платье к ней не подходило. Блогерша вышла из ситуации грациозно.

На инстаграм-аккаунт Дэни из США подписано почти 6 млн человек, и эту аудиторию уже сложно чем-то удивить. Девушка регулярно щеголяет в экстравагантных нарядах от именитых дизайнеров, но недавно она была вынуждена сделать ставку на себя. Бэнкс не смогла найти идеальное платье под свою новенькую сумку Louis Vuitton, поэтому… просто нарисовала его специальными красками.

Помимо сумки и едва заметных трусов на теле Дэни, по сути, ничего и нет. Лишь краска с фирменным принтом LV да стразы, приклеенные не столько в эстетических целях, сколько в утилитарных — россыпь переливающихся пластмассок успешно прикрывает грудь модели.

Образ модели, которая теперь в шутку называет себя Дэни Виттон, завершила белая высокая коса. Оригинальный наряд ошарашил подписчиков девушек, среди которых есть и немало звезд. В общей сложности публикации с «платьем» набрали почти триста тысяч лайков, пишет Daily Star.

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«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин