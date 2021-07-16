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    Любовница Ван Дамма в бикини восхитила подписчиков роскошным телом (фото)

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    Избранница голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма &mdash; Алена Каверина - Любовница Ван Дамма в бикини восхитила подписчиков роскошным телом (фото)
    Избранница голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма — Алена Каверина
    instagram.com/alenak705/

    Звезда показала новые пляжные снимки

    Избранница голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма — Алена Каверина, которая недавно отдыхала в Одессе, поехала проверять пляжи Греции.

    Красавица обожает путешествовать и радовать своих фолловеров в Instagram пикантными фотографиями. Так, на этот раз любимая звезды устроила фотосет в бикини в анималистический принт.

    Алена в очередной раз доказала, что имеет роскошные внешние данные — плоский живот, упругие ягодицы и длинные ноги.

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    Любовница Ван Дамма в бикини восхитила подписчиков роскошным телом (фото)
    Любовница Ван Дамма в бикини восхитила подписчиков роскошным телом (фото)
    Любовница Ван Дамма в бикини восхитила подписчиков роскошным телом (фото)
    instagram.com/alenak705/

    «Отбилась от стада и потерялась на берегах Греции», — подписала публикацию она.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Любовница Ван Дамма в бикини восхитила подписчиков роскошным телом (фото)