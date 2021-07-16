Любовница Ван Дамма в бикини восхитила подписчиков роскошным телом (фото)

Звезда показала новые пляжные снимки

Избранница голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма — Алена Каверина, которая недавно отдыхала в Одессе, поехала проверять пляжи Греции.

Красавица обожает путешествовать и радовать своих фолловеров в Instagram пикантными фотографиями. Так, на этот раз любимая звезды устроила фотосет в бикини в анималистический принт.

Алена в очередной раз доказала, что имеет роскошные внешние данные — плоский живот, упругие ягодицы и длинные ноги.

«Отбилась от стада и потерялась на берегах Греции», — подписала публикацию она.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.