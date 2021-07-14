Украинская поп-звезда в костюме Малефисенты показала, как кормит сына грудью (фото)

Артистка успевает совмещать материнство и работу

Украинская певица Анастасия Приходько в перерывах между работой успевает покормить трехмесячного сына Луку.

На странице в Instagram Приходько разместила снимок, на котором в образе Малефисенты сидит на кресле топлесс и кормит малыша. Как призналась Анастасия, автором фотографии выступил ее муж Александр.

instagram.com/prykhodko_official/

Напомним, что не так давно Настя Приходько заявила, что простит измену мужу и объяснила почему. Артистка имеет свое мнение по этому поводу.

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