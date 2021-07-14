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    Украинская поп-звезда в костюме Малефисенты показала, как кормит сына грудью (фото)

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    Певица Анастасия Приходько вместе с сыном - Украинская поп-звезда в костюме Малефисенты показала, как кормит сына грудью (фото)
    Певица Анастасия Приходько вместе с сыном
    instagram.com/prykhodko_official/

    Артистка успевает совмещать материнство и работу

    Украинская певица Анастасия Приходько в перерывах между работой успевает покормить трехмесячного сына Луку.

    На странице в Instagram Приходько разместила снимок, на котором в образе Малефисенты сидит на кресле топлесс и кормит малыша. Как призналась Анастасия, автором фотографии выступил ее муж Александр.

    instagram.com/prykhodko_official/
    instagram.com/prykhodko_official/

    Напомним, что не так давно Настя Приходько заявила, что простит измену мужу и объяснила почему. Артистка имеет свое мнение по этому поводу.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: знаменитости дети звезд певица Анастасия Приходько
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    Украинская поп-звезда в костюме Малефисенты показала, как кормит сына грудью (фото)