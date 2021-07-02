Макс Барских выпустил приквел суперхита «Лей, не жалей»

Сингл «Лей, не жалей» вышел в ноябре 2019-го года

Музыкант поделился процессом создания хита-бестселлера и мотивационного настроения для своих поклонников

Неделю назад артист опубликовал в соцсетях фрагмент демо-версии песни «Лей, не жалей», которая изначально носила рабочее название «Ночь-проводник» и выполнена в минорном настроении. Бурная реакция поклонников и их многочисленные просьбы выложить полноценный трек были услышаны.

Сегодня Макс Барских выпускает полноценную версию песни «Ночь-проводник» вместе с mood video — такой, как она задумывалась изначально.

Макс Барских: «Во время работы над каждым треком я чувствую огромную ответственность. Мне хочется, чтобы мои песни поддерживали в трудную минуту, вызывали только положительные эмоции. Поэтому даже в те моменты, когда мне грустно и одиноко, когда пишутся минорные стихи, я стараюсь переплавить эти импульсы во что-то более светлое, — комментирует артист. — Сейчас я пребываю на летнем вайбе, у меня прекрасное и легкое настроение, поэтому я решил так же легко поделиться тем, из чего появилась «Лей, не жалей». Когда увидел, насколько «Ночь-проводник» резонирует с моими поклонниками, как глубоко они меня понимают, понял, что просто обязан поделиться с ними этой историей. Так мы будем еще сильнее чувствовать друг друга», — говорит Барских.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.